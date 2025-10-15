Ανησυχούν οι εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης, ενόψει νομοθετικών αλλαγών

Αυτό το διάστημα δύο πρωτοβουλίες, οι οποίες μέχρι στιγμής κινούνται παράλληλα, της Πολιτικής Άμυνας και της βουλεύτριας του ΑΚΕΛ Ειρήνης Χαραλαμπίδου, λαμβάνουν χώρα, για να τεθεί ένα οργανωμένο και θεσμοθετημένο πλαίσιο για την ένταξη, εκπαίδευση, στήριξη και αξιοποίηση των πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές. Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα, τον επόμενο μήνα θα είναι έτοιμο το πρώτο κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο θα προνοεί ότι όλοι οι εθελοντές, εγγραμμένοι σε ένα ενιαίο μητρώο, θα δρουν υπό την ευθύνη και καθοδήγησή της, πιο οργανωμένα και συντονισμένα, στο πλαίσιο της σύστασης του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, όπου η Πολιτική Άμυνα θα μετεξελιχθεί σε Γενική Διοίκηση Πολιτικής Προστασίας. Μόλις ετοιμαστεί το κείμενο και προτού σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, θα κοινοποιηθεί στις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες, για να καταθέσουν τις απόψεις, εισηγήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις που επιθυμούν, δήλωσε στον «Π» η διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά. Στόχος, πρόσθεσε, είναι το κείμενο να είναι όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένο και πιο κοντά στο πώς οι ίδιες οι εθελοντικές ομάδες θα ανέμεναν να αξιοποιηθούν από το κράτος.

Αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε, όσον αφορά την πρόταση νόμου που κατέθεσε στη Βουλή η βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου, στην οποία, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και πρόνοιες από τις υφιστάμενες και αποσπασματικές ρυθμίσεις που έγιναν στο παρελθόν από το Υπουργικό, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Δασών, με σκοπό να τεθούν σε ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο και να βελτιωθούν, κατά τρόπο που θα ρυθμιστεί στο μέγιστο δυνατό η δράση και η προσφορά Εξειδικευμένων Εθελοντικών Ομάδων προς τις κρατικές υπηρεσίες πυρόσβεσης. Οι περισσότερες πιστοποιημένες και υπαγόμενες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία εξειδικευμένες εθελοντικές ομάδες, έξι στον αριθμό, συμμετείχαν την περασμένη Παρασκευή σε τετράωρη συνάντηση μαζί της στη Βουλή, όπου σε κατ’ άρθρο συζήτηση της πρότασης νόμου, κατέθεσαν τις εισηγήσεις και τα σχόλια τους επί διαφόρων άρθρων. Πρόκειται για τις ομάδες ETEA, Kitasweather, Oμόνοια 29ης Μαΐου ΘΥΡΑ 9, SOS Special Operations Squad, Κυπριακή Ομάδα Διάσωσης και SupportCY.

Αναμένουν στήριξη του νομοσχεδίου

«Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, υπήρξε ομοφωνία μεταξύ ομάδων ότι η πρόταση συνιστά ένα εξαιρετικά θετικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο θα αναγνωρίσει πλέον και νομοθετικά την συμβολή των εξειδικευμένων ομάδων προς το κράτος. Οι ομάδες αναμένουν ότι, η πρόταση νόμου θα τύχει στήριξης τόσο από τις κρατικές υπηρεσίες αλλά και τους βουλευτές που απαρτίζουν το νομοθετικό σώμα. Ευελπιστούν ότι, η εν λόγω πρόταση θα ψηφιστεί σε νόμο και θα τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό, ώστε η συμβολή των εθελοντών να καταστεί πιο αποτελεσματική τόσο κατά την πρόληψη όσο και κατά την καταστολή πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο του 2026», ανέφερε στον «Π» εκ μέρους του SupportCy, ο Μάριος Σπύρου.

Φωτογραφία από τη συνάντηση που είχαν την περασμένη Παρασκευή με τη βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου, έξι πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες. Σε κατ’ άρθρο συζήτηση της πρότασης νόμου, κατέθεσαν τις εισηγήσεις και τα σχόλιά τους.

Από την πλευρά της η διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, ανέφερε ότι πρόθεση της Πολιτικής Άμυνας είναι να έρθει σε επαφή με την κα Χαραλαμπίδου και όσους άλλους βουλευτές πάρουν αυτές τις πρωτοβουλίες, για ανταλλαγή απόψεων και καταγραφή εισηγήσεων των βουλευτών ως προς το τι θεωρούν σημαντικό να ενσωματώσει η Πολιτική Άμυνα στο νομοσχέδιό της, ώστε να είναι και πιο εύκολος ο ρόλος όλων, όταν θα αρχίσει η συζήτηση στη Βουλή.

Ανησυχίες για την επόμενη μέρα

Πρέπει να σημειωθεί ότι την ίδια ώρα που προωθούνται από την Πολιτική Άμυνα οι διαδικασίες ένταξης όλων των εθελοντών κάτω από την ομπρέλα της, οι πιστοποιημένες ομάδες προβάλλουν συγκεκριμένες ανησυχίες, τις οποίες θα θέσουν το επόμενο διάστημα ενώπιον της Πολιτικής Άμυνας και των βουλευτών, πριν και κατά τη συζήτηση των νομοθετημάτων στη Βουλή.

Μεταξύ άλλων, ζητούν να μη χαθεί η άμεση επαφή και σχέση που έχουν σήμερα με τις κρατικές υπηρεσίες πυρόσβεσης, διότι αυτό θα επηρεάσει τον χρόνο ανταπόκρισής τους και την αποτελεσματικότητα της συνδρομής τους. Ο κ. Σπύρου αναφέρθηκε σε πιθανή καθυστέρηση στην ανταπόκριση των εξειδικευμένων εθελοντικών ομάδων εάν η κλήση για εμπλοκή των εθελοντών δεν θα γίνεται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες πυρόσβεσης προς τους εθελοντές, αλλά μέσω ενδιάμεσου φορέα. Σήμερα, εξήγησε, όταν η Πυροσβεστική τούς καλεί, σε 20 λεπτά περίπου ανταποκρίνονται τα εθελοντικά οχήματα από τις βάσεις τους για το μέτωπο της πυρκαγιάς ή για να ανταποκριθούν σε περιστατικά πλημμυρισμένων υποστατικών.

Από την πλευρά του ο Έρικ Κίτας της Εθελοντικής Ομάδας Πυρόσβεσης Kitasweather, η οποία εδρεύει στη Λεμεσό, ανέφερε στον «Π» ότι πρέπει κάθε εθελοντική ομάδα να είναι «συνδεδεμένη» με δύο πυροσβεστικούς και δύο δασικούς σταθμούς της περιοχής που εδρεύει, έτσι ώστε να υπάρχει συνεργασία, αλλά και να μην αποστέλλεται μία ομάδα η οποία εδρεύει σε συγκεκριμένη επαρχία, σε άλλη. Σύμφωνα με τον κ. Κίτα, οι αλλαγές θα πρέπει να ψηφιστούν από τη Βουλή το αργότερο μέχρι την άνοιξη, ώστε να αρχίσουν να εφαρμόζονται στην επόμενη ανιπυρική περίοδο.

Τόσο προτάσεις νόμου βουλευτών, όπως της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, όσο και το νομοσχέδιο από την Πολιτική Άμυνα αναμένεται να απασχολήσουν τους προσεχείς μήνες τους βουλευτές της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, με στόχο, όπως έχει τεθεί από την Πολιτική Άμυνα, να ψηφιστεί η νέα νομοθεσία πριν τη διάλυση του Σώματος τον προσεχή Μάιο.