Δύο εγκληματίες θα διατηρήσουν τα «χρυσά» διαβατήριά τους - Το ΥΠΕΣ σηκώνει τα χέρια

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) περιέλαβε στη νέα λίστα κυρώσεων που δημοσιοποίησε προχθές δύο Κύπριους μεγιστάνες, λόγω εμπλοκής τους σε διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις. Οι δύο τους, με καταγωγή από την Κίνα και την Καμπότζη, εξασφάλισαν την κυπριακή υπηκοότητα στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

