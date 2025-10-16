Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δύο εγκληματίες θα διατηρήσουν τα «χρυσά» διαβατήριά τους - Το ΥΠΕΣ σηκώνει τα χέρια

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Δύο μεγιστάνες με καταγωγή από την Καμπότζη και την Κίνα που έλαβαν «χρυσά» διαβατήρια επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη περιλήφθηκαν στη νέα λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ λόγω εμπλοκής τους σε διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις. Ωστόσο, το ΥΠΕΣ δεν ενεργοποίησε τις διαδικασίες ανάκλησης των «χρυσών» διαβατηρίων τους λόγω κενού στη νομοθεσία.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) περιέλαβε στη νέα λίστα κυρώσεων που δημοσιοποίησε προχθές δύο Κύπριους μεγιστάνες, λόγω εμπλοκής τους σε διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις. Οι δύο τους, με καταγωγή από την Κίνα και την Καμπότζη, εξασφάλισαν την κυπριακή υπηκοότητα στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Σχετικά άρθρα: ...

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΥΠΕΣπολιτογραφήσειςχρυσά διαβατήριαΥπουργείο ΕργασίαςΥπουργείο Εσωτερικών

