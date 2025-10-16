Δύο εγκληματίες θα διατηρήσουν τα «χρυσά» διαβατήριά τους - Το ΥΠΕΣ σηκώνει τα χέρια
Δύο μεγιστάνες με καταγωγή από την Καμπότζη και την Κίνα που έλαβαν «χρυσά» διαβατήρια επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη περιλήφθηκαν στη νέα λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ λόγω εμπλοκής τους σε διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις. Ωστόσο, το ΥΠΕΣ δεν ενεργοποίησε τις διαδικασίες ανάκλησης των «χρυσών» διαβατηρίων τους λόγω κενού στη νομοθεσία.
