Τρόμος από ξαφνικό μπαράζ σεισμών

Αναστάτωση και μικροπανικό προκάλεσε το χθεσινό ξαφνικό κτύπημα του Εγκέλαδου στην Πάφο, που ευτυχώς περιορίστηκε σε δύο δονήσεις των 5,3 Ρίχτερ και σε αρκετές μικρότερες μετασεισμικές δονήσεις.

Ο πρώτος σεισμός, με εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα και επίκεντρο το χωριό Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων της επαρχίας Πάφου, σημειώθηκε στις 11.30 το πρωί, ώρα που πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονταν στις εργασίες τους, φοιτητές και μαθητές στις τάξεις τους αλλά και αρκετοί κάτοικοι στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα να βγουν όλοι έντρομοι στους δρόμους. Αρκετές δημόσιες υπηρεσίες, γραφεία και άλλες επιχειρήσεις εκκενώθηκαν οργανωμένα και με τάξη, ακολουθώντας τα σχετικά πρωτόκολλα εκκένωσης σε περιπτώσεις σεισμών, γεγονός που βοήθησε να μην υπάρξει συνωστισμός και τραυματισμοί.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του κ.σ. Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, Μάριος Στυλιανού, ανέφερε πως ο σεισμός είχε ολίσθηση προς πλάγια κατεύθυνση με αποτέλεσμα να μην προκληθούν ζημιές. Πρόσθεσε πως στην κοινότητα διαμένουν περίπου 33 κάτοικοι εκ των οποίων οι μισοί είναι αλλοδαποί και οι υπόλοιποι Ελληνοκύπριοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων ηλικιωμένοι, και όλοι είναι καλά.

Από τον σεισμό προκλήθηκε πτώση βράχων στο οδόστρωμα του δρόμου Πάφου προς Τσάδα, χωρίς άλλες ιδιαίτερες αναφορές προβλημάτων πέρα από το πρόβλημα υπερφόρτωσης που παρατηρήθηκε στο τηλεφωνικό δίκτυο, λόγω της προσπάθειας πολλών να επικοινωνήσουν την ίδια ώρα με οικείους τους.

Σε δηλώσεις του στον «Π», ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, επιβεβαίωσε πως από τον σεισμό υπήρξε κάποια ανησυχία και στο προσωπικό του ΕΟΑ Πάφου αλλά και σε άλλες υπηρεσίες και ενοίκους ή εργαζόμενους σε πολυκατοικίες, με αποτέλεσμα ο κόσμος να εξέλθει σε ανοικτούς χώρους.

Ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως ο ΕΟΑ ενημέρωσε άμεσα τους τεχνικούς μηχανικούς που βρίσκονταν στην περιοχή Ακάμα και στο διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς να τεθούν σε εγρήγορση, ούτως ώστε, εάν παρατηρηθεί οποιοδήποτε ατύχημα, πρόβλημα ή πτώση οικοδομής, να είναι έτοιμοινα αναλάβουν δράση.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης, ανέφερε πως η Π.Α. επικοινώνησε αμέσως με Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία και με τα κοινοτικά συμβούλια και, ύστερα από ενημέρωση που έτυχε, δεν σημειώθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί. Ανέφερε επίσης πως βρίσκονται σε επικοινωνία με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και έχουν θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό αλλά και τους εθελοντές ώστε, σε περίπτωση που χρειαστεί, να παρέμβουν. Είναι πολύ σημαντικό, τόνισε ο κ. Λιασίδης, ο κόσμος να παραμείνει ψύχραιμος, να αποφύγει τον πανικό και να εφαρμόσει τα μέτρα αυτοπροστασίας, όπως αυτά προβλέπονται στις διάφορες ενημερώσεις που γίνονται.

Δεύτερο κτύπημα το απόγευμα

Ο δεύτερος ισχυρός σεισμός, επίσης μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγο μετά τις 4.00 το απόγευμα και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Ινστιτούτο το επίκεντρό του εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου με εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων. Η δεύτερη αυτή δόνηση, πέραν του ότι έγινε αισθητή σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, υπήρξαν αναφορές ότι έγινε αισθητή και σε περιοχές της Τουρκίας και του Λιβάνου.

Σε δηλώσεις του ο διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου, σημείωσε πως μετά τους δύο σεισμούς υπήρξε μετασεισμική ακολουθία, η οποία παρακολουθείται από το σεισμολογικό κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, ενώ ερωτηθείς αν επρόκειτο για κύριους σεισμούς ανέφερε πως θα πρέπει να αναμένουμε τουλάχιστον 48 ώρες για να δούμε το πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. «Υπάρχει μια ακολουθία μετασεισμών και σεισμών από το πρωί, που πρέπει να μελετηθεί», ανέφερε. Όπως είπε, αναμένεται να συνεχιστούν οι σεισμοί και το φαινόμενο παρακολουθείται από το σεισμολογικό κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.