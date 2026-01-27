Δείχνει τα δόντια του ο καιρός: Βίντεο με βροχές σε περιοχές του νησιού - Σκόνη σκέπασε τη Λεμεσό

Βροχοπτώσεις καταγράφονται από τις μεσημεριανές ώρες στη δυτική Κύπρο, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως την Πάφο, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παρότι αυτή την ώρα οι βροχές είναι κατά τόπους, αναμένεται επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για έντονες βροχές και καταιγίδες, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 18:00 σήμερα έως τις 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

Την εικόνα των πρώτων φαινομένων καταγράφουν και βίντεο που αναρτήθηκαν στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook, στα οποία φαίνεται να βρέχει ήδη σε διάφορες περιοχές της Πάφου. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά στις μετακινήσεις τους, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν κυρίως κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες.

Δείτε τα βίντεο:

Σκόνη σκέπασε τη Λεμεσό

Παράλληλα, στη Λεμεσό, φωτογραφίες δείχνουν σκόνη στην ατμόσφαιρα, με το τοπίο να είναι κυριολεκτικά θολό.