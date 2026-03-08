Λετυμπιώτης: «Αξιολογούνται οι πληροφορίες περί τουρκικών μαχητικών στα κατεχόμενα»

Πληροφορίες για πιθανή άφιξη τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στα κατεχόμενα «αξιολογούνται», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τονίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας και των πολιτών της.

Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται εντάσσονται στο πλαίσιο συνεργασίας με ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους, εν μέσω της περιφερειακής κρίσης που εξελίσσεται στην περιοχή.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επιβεβαίωσε επίσης ότι αύριο αναμένεται στην Κύπρο ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης για ολιγόωρη επίσκεψη και συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο του συντονισμού για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Αναφερόμενος στις πτήσεις επαναπατρισμού, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι μέχρι σήμερα έχουν αφιχθεί στην Κύπρο έξι πτήσεις, μέσω των οποίων επαναπατρίστηκαν συνολικά περίπου 950 Κύπριοι πολίτες.

Όπως σημείωσε, οι προσπάθειες συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο τη συνέχιση των επαναπατρισμών όπου αυτό είναι εφικτό και το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφάλειας.

Τέλος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του Σχέδιο Εστία, εφόσον προκύψει ανάγκη.