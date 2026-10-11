Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Ισραέλ Κατζ: «Η αποστολή απέναντι στο Ιράν δεν έχει ολοκληρωθεί» - Δεν είναι μόνο τα πυρηνικά απειλή για το Ισραήλ
Παρασκήνιο

Κέρδισε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των ακαδημαϊκών

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Πολύ σημαντική είναι η εκλογή της ακαδημαϊκού Μαρίνας Νεοφύτου, στη θέση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι είναι η πρώτη γυναίκα στη θέση αυτή, αλλά και στο ότι κέρδισε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των ακαδημαϊκών. Και όχι μόνο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κέρδισε και την τ/κ ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία έσπευσε συλλήβδην να τη συγχαρεί.  

Θουκής

#ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα