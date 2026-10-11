Πολύ σημαντική είναι η εκλογή της ακαδημαϊκού Μαρίνας Νεοφύτου, στη θέση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι είναι η πρώτη γυναίκα στη θέση αυτή, αλλά και στο ότι κέρδισε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των ακαδημαϊκών. Και όχι μόνο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κέρδισε και την τ/κ ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία έσπευσε συλλήβδην να τη συγχαρεί.

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