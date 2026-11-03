Ο Γιάννης Αλαφούζος εξαγόρασε το Protagon

Το Protagon, σε ανακοίνωσή του, ενημέρωσε για την αποχώρηση του Χρήστου Μεμή από τη θέση του εκδότη και διευθυντή του site, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πορείας που διήρκεσε περισσότερα από 11 χρόνια.

Ο Χρήστος Μεμής βρισκόταν στο τιμόνι του μέσου από τον Απρίλιο του 2015, σε μια περίοδο σημαντικών πολιτικών, οικονομικών και δημοσιογραφικών εξελίξεων. Στην ανακοίνωσή του, το Protagon κάνει λόγο για μια διαδρομή με πολλές προκλήσεις, κατά την οποία διεύρυνε το αναγνωστικό του κοινό.

Παράλληλα, ευχαριστεί τον μέχρι σήμερα εκδότη και διευθυντή του για την προσφορά του, επισημαίνοντας ότι ανοίγει ένας νέος κύκλος, με το μέσο να παραμένει προσηλωμένο στις δημοσιογραφικές του αρχές.

Η ανακοίνωση του Protagon

«Έντεκα και πλέον χρόνια, από τον Απρίλιο του 2015, το Protagon, πιστός υπερασπιστής του μετώπου της λογικής και της διατύπωσης ελευθέρων απόψεων, κλείνει έναν κύκλο – ο οποίος σηματοδοτείται από την αποχώρηση του εκδότη-διευθυντή Χρήστου Μεμή.

Στο διάστημα αυτό- ένα διάστημα με προκλήσεις πολυπαραγοντικές και συχνά σφοδρές, από τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και την οικονομική κρίση έως την ίδια τη φυσιολογία των Μέσων Ενημέρωσης που άλλαζε συνεχώς- το Protagon μεγάλωσε και στην πορεία κατάφερε να αγκαλιάσει ένα ευρύτερο κοινό.

Αυτή η πορεία δεν ήταν εύκολη ούτε σε ευθεία γραμμή, αλλά ήταν αταλάντευτη στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας να προσεγγιστεί το ιδανικό: αυτό που οι γάλλοι συνάδελφοι αποκαλούν haut journalisme.

Ένας κύκλος, λοιπόν, κλείνει, ένας νέος κύκλος ανοίγει. To Protagon ευχαριστεί τον μέχρι σήμερα εκδότη και διευθυντή του και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει, παραμένοντας πιστό στις αρχές που το έκαναν να ξεχωρίζει».

Πηγή: lifo.gr