Οι αστροναύτες της αποστολής «Άρτεμις 2» ξεκίνησαν το ταξίδι για τη Σελήνη

Οι τέσσερις αστροναύτες -τρεις υπήκοοι των ΗΠΑ και Καναδός- της αποστολής «Άρτεμις 2» της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος, της NASA, ενεργοποίησαν σύστημα πρόωσης με αέριο για να βγουν από την τροχιά της Γης και να κατευθυνθούν στη Σελήνη: άρχισαν το ταξίδι που θα τους οδηγήσει σε τροχιά γύρω από τον δορυφόρο του πλανήτη, για πρώτη φορά τον τελευταίο μισό και πλέον αιώνα.

Το σκάφος «Ωρίων» που τους μεταφέρει άρχισε στις 02:49 τη μεγάλη ώθηση που απαιτείται για την έξοδο από τη γήινη τροχιά, ελιγμό-κλειδί ο οποίος θα του επιτρέψει να διαγράψει πορεία όμοια με το σχήμα του αριθμού οκτώ, με άλλα λόγια να κάνει τον γύρο της Σελήνης περνώντας πίσω από τη σκοτεινή πλευρά της προτού επιστρέψει στη Γη.

It’s not a straight shot to the far side of the Moon! 🌕



Over approximately 10 days, the Artemis II astronauts will orbit Earth twice before looping around the far side of the Moon in a figure eight and returning home. pic.twitter.com/udjejhxgVx — NASA (@NASA) April 2, 2026

