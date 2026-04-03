Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Οι αστροναύτες της αποστολής «Άρτεμις 2» ξεκίνησαν το ταξίδι για τη Σελήνη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το σκάφος «Ωρίων» που μεταφέρει τους αστροναύτες της αποστολής Αρτεμις 2 της NASA βγαίνει από την τροχιά της Γης, προκειμένου να κατευθυνθεί στη Σελήνη.

 Οι τέσσερις αστροναύτες -τρεις υπήκοοι των ΗΠΑ και Καναδός- της αποστολής «Άρτεμις 2» της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος, της NASA, ενεργοποίησαν σύστημα πρόωσης με αέριο για να βγουν από την τροχιά της Γης και να κατευθυνθούν στη Σελήνη: άρχισαν το ταξίδι που θα τους οδηγήσει σε τροχιά γύρω από τον δορυφόρο του πλανήτη, για πρώτη φορά τον τελευταίο μισό και πλέον αιώνα.

   Το σκάφος «Ωρίων» που τους μεταφέρει άρχισε στις 02:49 τη μεγάλη ώθηση που απαιτείται για την έξοδο από τη γήινη τροχιά, ελιγμό-κλειδί ο οποίος θα του επιτρέψει να διαγράψει πορεία όμοια με το σχήμα του αριθμού οκτώ, με άλλα λόγια να κάνει τον γύρο της Σελήνης περνώντας πίσω από τη σκοτεινή πλευρά της προτού επιστρέψει στη Γη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα