Κάγια Κάλας: Οι αμερικανικές κυρώσεις απειλούν τη λειτουργία και την ανεξαρτησία του ΔΠΔ

Η Κάλας ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη επιβάλει ατομικές κυρώσεις σε εννέα δικαστές και στον Γενικό Εισαγγελέα του ΔΠΔ. Όπως σημείωσε, η πρόσφατη ανακοίνωση για κυρώσεις σε βάρος του ίδιου του Δικαστηρίου θέτει σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του.

Η εξάμηνη περίοδος κατά την οποία μπορούν να συνεχιστούν οι υφιστάμενες δραστηριότητες, πρόσθεσε, δίνει χρόνο για διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την άρση των κυρώσεων και την αποτροπή περαιτέρω μέτρων.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος είπε ότι η ΕΕ εξετάζει τις νομικές επιπτώσεις των κυρώσεων, καθώς και πρόσθετους τρόπους στήριξης του Δικαστηρίου. Τα κράτη μέλη έχουν καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες, ιδίως για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο ΔΠΔ.

Σύμφωνα με την Κάλας, η ΕΕ έχει διαθέσει 30 εκατ. ευρώ στο Δικαστήριο τα τελευταία δύο χρόνια, στηρίζοντας, μεταξύ άλλων, την αποκατάσταση θυμάτων και τις ερευνητικές του δυνατότητες.

Προειδοποίησε, επίσης, ότι οι αποφάσεις χωρών όπως ο Νίγηρας, το Μάλι και η Μπουρκίνα Φάσο να απορρίψουν ή να αποχωρήσουν από το ΔΠΔ ενδέχεται να υπονομεύσουν περαιτέρω τη διεθνή δικαιοσύνη.

«Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δέχεται επίθεση ακριβώς τη στιγμή που το χρειαζόμαστε περισσότερο», είπε, προσθέτοντας ότι η υπονόμευσή του αντιβαίνει στα ευρωπαϊκά συμφέροντα και στη δέσμευση της ΕΕ στο διεθνές δίκαιο.

Η Κάλας ανέφερε ακόμη ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με την Πρόεδρο του ΔΠΔ, Τομόκο Ακάνε, και ότι θα μεταβεί εντός της εβδομάδας στη Χάγη για συνομιλίες σχετικά με την περαιτέρω ευρωπαϊκή στήριξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ