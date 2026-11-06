Βέλγιο: Η αστυνομία θα μπαίνει στα σπίτια μεταναστών χωρίς έγγραφα με δικαστική έγκριση, θύελλα αντιδράσεων

Το μέτρο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της δεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βέβερ να περιορίσει τη μετανάστευση και να αυξήσει τις απελάσεις εκείνων που δεν τους δόθηκε το δικαίωμα παραμονής στη χώρα.

Ο νόμος έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικηγόρους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το να επιτρέπει κάποιος στην αστυνομία να εισέρχεται στα σπίτια ανθρώπων για την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης μπορεί να υπονομεύσει τα συνταγματικά δικαιώματα και τους νόμους περί ιδιωτικότητας.

Περίπου 3.000 άνθρωποι σχημάτισαν το απόγευμα της Τετάρτης ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο στις Βρυξέλλες για να διαμαρτυρηθούν για τον νόμο. Περισσότερες από 50 άλλες διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις οργανώθηκαν σε άλλες πόλεις της χώρας, μετέδωσαν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Ο νόμος υπερψηφίστηκε τελικά από μια πλειοψηφία βουλευτών γύρω στις 5 π.μ τοπική ώρα, έπειτα από μακρά συζήτηση στη διάρκεια της νύχτας.

Οι έρευνες θα είναι περιορισμένες στα σπίτια ανθρώπων που έχει απορριφθεί το αίτημα ασύλου τους στο Βέλγιο, έχουν αγνοήσει τις εντολές να φύγουν από τη χώρα και θεωρούνται απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Οι κατ' οίκον έρευνες θα πρέπει να λάβουν προηγουμένως την έγκριση του ανακριτή και θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο κατά τις ώρες 5 π.μ και 9 π.μ με παρόντες αξιωματούχους της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Ενόψει της ψηφοφορίας, η Διεθνής Αμνηστία έκανε έκκληση προς τους βουλευτές να καταψηφίσουν το νόμο, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα επηρεάζει και ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν μετανάστες χωρίς έγγραφα.

Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε το μέτρο ως έναν τρόπο επιβολής των διαταγών απέλασης για άτομα που θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ