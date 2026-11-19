Η υπόθεση ανακοινώθηκε την Τετάρτη (18/11) από το υπουργείο Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Όπως δήλωσε ο υπουργός Ιβάν Βασίλεφ, από το 2021 έχουν αφαιρεθεί περισσότερα από 130 GB δεδομένων, που αντιστοιχούν σε περίπου 62 εκατομμύρια σελίδες εγγράφων.

Το υλικό που υποκλάπηκε αφορά σχεδόν το σύνολο των κυβερνητικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει έγγραφα του υπουργικού συμβουλίου, εκθέσεις, καθώς και επικοινωνίες μεταξύ υπουργείων και άλλων κρατικών υπηρεσιών.

Ο υπουργός διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων Βούλγαρων πολιτών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Nova TV.

Ο Βασίλεφ ανέφερε ακόμη ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονται διάφορες διεθνείς ομάδες χάκερ, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί μέχρι στιγμής σύνδεσή τους με συγκεκριμένη κυβέρνηση ή ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Πώς αποκαλύφθηκε η επιχείρηση

Η δραστηριότητα εντοπίστηκε τον Αύγουστο, μετά την έναρξη λειτουργίας νέου εθνικού συστήματος παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας, το οποίο κατέγραψε ύποπτες κινήσεις.

Ακολούθησε έρευνα με τη συμμετοχή των μυστικών υπηρεσιών, του υπουργείου Άμυνας, της αστυνομίας, ειδικών στον κυβερνοχώρο και διεθνών συνεργατών, μεταξύ των οποίων και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA).

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι Αρχές έχουν ήδη απομονώσει τα συστήματα που επηρεάστηκαν, διακόψει την πρόσβαση των χάκερ και αφαιρέσει τα προβληματικά προγράμματα.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η εισαγγελία, προκειμένου να διερευνήσει τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών και ενδεχόμενες αδυναμίες που επέτρεψαν την εισβολή να παραμείνει απαρατήρητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.