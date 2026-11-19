Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρονική συγκυρία της συνάντησης Φιντάν και Μπάρακ, καθώς πραγματοποιήθηκε μόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη στην Άγκυρα του Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο. Η συνάντηση του Ευρωπαίου αξιωματούχου με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών αναμένεται να επικεντρωθεί στη διασύνδεση της προόδου στο Κυπριακό με την αναβάθμιση των ευρωτουρκικών σχέσεων και ειδικότερα της Τελωνειακής Ένωσης. Η χρονική εγγύτητα των δύο συναντήσεων δημιουργεί ερωτήματα κατά πόσον το Κυπριακό απασχόλησε και τις αμερικανοτουρκικές επαφές, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημες πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η συνάντηση επιβεβαιώθηκε επισήμως από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς ωστόσο να δοθούν πληροφορίες για το περιεχόμενο των συνομιλιών ή για τυχόν συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Η χρονική συγκυρία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε προηγηθεί σειρά επαφών στην τουρκική πρωτεύουσα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Συρίας.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μία ημέρα προηγουμένως, στις 17 Νοεμβρίου, ο Χακάν Φιντάν και ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, είχαν υποδεχθεί στην Άγκυρα τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Άσαντ Χασάν αλ Σαϊμπάνι, και τον Σύρο υπουργό Άμυνας, Μουρχάφ Αμπού Κάσρα.

Την ίδια ημέρα, ο Τομ Μπάρακ είχε πραγματοποιήσει ξεχωριστή συνάντηση με τον Σύρο υπουργό Εξωτερικών, με αντικείμενο τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Δαμασκού, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας.

Έτσι, μέσα σε δύο ημέρες καταγράφηκαν τρεις διαδοχικές διπλωματικές επαφές, με την Άγκυρα να βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλιών που αφορούν το μέλλον της Συρίας.

Το μήνυμα Μπάρακ μετά τη συνάντηση

Παρότι δεν έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες της συζήτησης, ο Τομ Μπάρακ προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω της πλατφόρμας Χ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συνάντηση με τον Χακάν Φιντάν. Ο Αμερικανός διπλωμάτης χαρακτήρισε τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών ιδιαίτερα ευφυή και έμπειρο διπλωμάτη, εξαίροντας παράλληλα τη συνεργασία του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Όπως ανέφερε, οι δύο υπουργοί έχουν αναπτύξει στενή και αδιάκοπη συνεργασία, καθώς καλούνται να διαχειριστούν πολλαπλά και σύνθετα ζητήματα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περιοχή. Η δημόσια αναφορά του Μπάρακ στη συνεργασία Φιντάν και Ρούμπιο αποτέλεσε το κυριότερο πολιτικό μήνυμα που ακολούθησε τη συνάντηση, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από ανακοινώσεις για συγκεκριμένες αποφάσεις.

Η Συρία και οι κουρδικές δυνάμεις

Σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση της διπλωματικής κινητικότητας αποτελεί η δημόσια τοποθέτηση του Χακάν Φιντάν στις 17 Νοεμβρίου, μετά τις συνομιλίες με τη συριακή αντιπροσωπεία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και την ενίσχυση των κρατικών θεσμών και των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαδικασία ενσωμάτωσης των δυνάμεων και των διοικητικών δομών της βορειοανατολικής Συρίας στο συριακό κράτος, ζητώντας η διαδικασία να ολοκληρωθεί με βάση την αρχή του ενός κράτους και του ενός στρατού.

Η τοποθέτηση αυτή συνδέεται άμεσα με το ζήτημα των κουρδικών δυνάμεων, που παραμένει ένα από τα σοβαρότερα σημεία τριβής στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Φιντάν υποστήριξε ότι η διαδικασία ενσωμάτωσης πρέπει να διασφαλίζει την κυριαρχία της Συρίας, αλλά και τα δικαιώματα όλων των συνιστωσών του πληθυσμού. Παράλληλα, τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τη Δαμασκό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις καταδεικνύουν τις προτεραιότητες της Άγκυρας στο συριακό ζήτημα, χωρίς να επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε σχετική συμφωνία στη συνάντηση με τον Μπάρακ.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ και η συμφωνία του 1974

Στην ατζέντα των τουρκοσυριακών επαφών βρέθηκαν επίσης οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία και η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερότερου πλαισίου ασφάλειας. Ο Φιντάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι με τις ενέργειές του υπονομεύει τις προσπάθειες σταθεροποίησης της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια μιας χώρας δεν μπορεί να οικοδομείται πάνω στην αποσταθεροποίηση των γειτόνων της.

Παράλληλα, ζήτησε τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων στη νότια Συρία και τη διαμόρφωση ρυθμίσεων ασφαλείας με βάση τη συμφωνία διαχωρισμού δυνάμεων του 1974 μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Ανάλογες αναφορές έγιναν και από τη συριακή πλευρά, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA, το οποίο κατέγραψε τη συνάντηση του Σύρου υπουργού Εξωτερικών με τον Τομ Μπάρακ στην Άγκυρα.

Η ευρύτερη διπλωματική κινητικότητα της Άγκυρας

Οι επαφές του Φιντάν δεν περιορίστηκαν στον Αμερικανό πρέσβη. Σύμφωνα με τη Hürriyet Daily News, ο Τούρκος υπουργός είχε επίσης τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από το Αζερμπαϊτζάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ συζητήθηκαν η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο και οι προσπάθειες τερματισμού των περιφερειακών συγκρούσεων.

Στην ίδια συγκυρία, ο Φιντάν αναφέρθηκε στη συνεργασία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν στον τομέα της άμυνας, καθώς και στα περιφερειακά διπλωματικά σχήματα στα οποία συμμετέχει η Άγκυρα.

Ο Τούρκος υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι τον Δεκέμβριο προγραμματίζεται συνάντηση στη Γερμανία ανάμεσα στις χώρες του σχήματος R4, δηλαδή Τουρκία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, και του E4, στο οποίο συμμετέχουν Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία.