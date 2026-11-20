Το σακίδιο πρέπει να είναι ελαφρύ και να βρίσκεται σε σημείο με εύκολη πρόσβαση. Η Πολιτική Άμυνα στηρίζει επίσης την ευρωπαϊκή σύσταση για βασική αυτάρκεια του νοικοκυριού για τουλάχιστον 72 ώρες. Όπως εξήγησε η κ. Λαζάρου, οι προμήθειες στο σπίτι μπορούν να καλύψουν άμεσες ανάγκες, αν μια έκτακτη ανάγκη περιορίσει προσωρινά την πρόσβαση σε αγαθά ή υπηρεσίες.

Η διάρκεια των 72 ωρών αποτελεί πρακτικό ελάχιστο για την προετοιμασία ενός νοικοκυριού. Τις πρώτες ημέρες μετά από ένα σοβαρό συμβάν ενδέχεται να δυσκολέψει η πρόσβαση σε πόσιμο νερό, τρόφιμα και βασικές υπηρεσίες, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες δίνουν προτεραιότητα στην προστασία της ζωής και στην παροχή βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται άμεσα. Ακόμη και αν μια διακοπή διαρκέσει λίγες ώρες, οι βασικές προμήθειες βοηθούν το νοικοκυριό να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του.

Το σακίδιο αφορά την περίπτωση που κάποιος χρειαστεί να απομακρυνθεί γρήγορα από το σπίτι και περιλαμβάνει τα απαραίτητα για τις πρώτες ώρες. Μπορεί να φανεί χρήσιμο σε εκκένωση περιοχής λόγω πυρκαγιάς ή πλημμύρας, ή μετά από σεισμό, αν το σπίτι έχει υποστεί ζημιές. Σκοπός του είναι να έχει κανείς μαζί του τα απαραίτητα μέχρι να φτάσει σε ασφαλές σημείο και να οργανώσει τα επόμενα βήματά του.

Σύμφωνα με την κ. Λαζάρου, το σακίδιο πρέπει να περιλαμβάνει λίγο πόσιμο νερό, τρόφιμα μακράς διαρκείας που δεν χρειάζονται μαγείρεμα, προσωπικά φάρμακα, μικρό κουτί πρώτων βοηθειών, φακό, φορητό ραδιόφωνο και εφεδρικές μπαταρίες. Χρειάζονται επίσης καλώδιο φόρτισης και φορτισμένη φορητή μπαταρία για το κινητό, αντίγραφα βασικών εγγράφων, λίγα μετρητά και είδη προσωπικής υγιεινής.

Το περιεχόμενο προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ατόμου, όπως με πάνες και βρεφική τροφή ή με είδη για άτομα που χρειάζονται υποστήριξη. Βασικό κριτήριο είναι το σακίδιο να παραμένει ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά, έτοιμο και κοντά στην έξοδο. Η Πολιτική Άμυνα συστήνει να έχει το δικό του σακίδιο κάθε μέλος της οικογένειας που μπορεί να το μεταφέρει. Για μικρά παιδιά ή άτομα που δεν μπορούν να μεταφέρουν σακίδιο, μπορεί να συμφωνηθεί εκ των προτέρων ποιο μέλος της οικογένειας θα αναλάβει τα απαραίτητα είδη τους.

Για την παραμονή στο σπίτι, χρειάζονται πόσιμο νερό και τρόφιμα μακράς διαρκείας σε ποσότητες που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των μελών του νοικοκυριού για τουλάχιστον 72 ώρες. Σε κάθε περιστατικό, οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών για το αν θα παραμείνουν στον χώρο τους ή θα απομακρυνθούν.

Η Πολιτική Άμυνα σχεδιάζει ως επόμενο βήμα ειδικό οδηγό με πρακτικές οδηγίες για την οργάνωση των προμηθειών ενός νοικοκυριού για τουλάχιστον 72 ώρες και την προετοιμασία για πιθανή διακοπή βασικών υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα, η ενημέρωση της Δύναμης επικεντρωνόταν στο σακίδιο και στο οικογενειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Η κ. Λαζάρου ανέφερε ότι η προετοιμασία περιλαμβάνει επίσης να γνωρίζει κανείς τους κινδύνους στην περιοχή του και πού θα βρει επίσημες οδηγίες, καθώς και να συμφωνήσει εκ των προτέρων με την οικογένεια πώς θα επικοινωνήσει αν τα μέλη της βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία. Είναι επίσης σημαντικό να έχει οριστεί ποιος θα βοηθήσει ένα παιδί ή άλλο μέλος της οικογένειας που χρειάζεται υποστήριξη.

Στο μεταξύ, η συζήτηση των προηγούμενων ημερών για ενδεχόμενο παγκόσμιο black out και οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σακίδιο επιβίωσης 72 ωρών δεν φαίνεται να έχουν επηρεάσει την αγοραστική συμπεριφορά, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που μίλησαν στο ΚΥΠΕ.

Ο γενικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, Μάριος Αντωνίου, ανέφερε ότι, εφόσον δεν υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία σε εθνικό επίπεδο, δεν σημειώθηκαν αγορές πανικού. Όπως είπε, δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στις αγορές και η αγορά κινήθηκε σε κανονικούς ρυθμούς.

Ο εκτελεστικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών (ΠΑ.Σ.ΥΠΕ.), Ανδρέας Χατζηαδάμου, ανέφερε ότι κιτ επιβίωσης υπάρχουν στην αγορά και ενδεχομένως να διατίθενται σε ορισμένα καταστήματα. Πρόσθεσε ότι ορισμένοι καταναλωτές σπεύδουν να προμηθευτούν προϊόντα όταν ακούσουν για πιθανή κρίση, όμως αποτελούν μειοψηφία και δεν έχει καταγραφεί γενικευμένη τάση για αγορά προϊόντων μακράς διαρκείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ