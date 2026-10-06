Αυστηρότερες διαδικασίες για την κατοχή και χρήση όπλων ζητά το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, μετά τον εντοπισμό νεκρού γάτου στην Πάφο, στο σώμα του οποίου βρέθηκαν 13 σφαιρίδια πυροβόλου όπλου.
Κόμμα για τα Ζώα: Ζητά αυστηρότερους ελέγχους για την οπλοκατοχή μετά τον θάνατο γάτου στην Πάφο
Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου ζητά αυστηρότερες διαδικασίες για την κατοχή και χρήση όπλων, μετά τον εντοπισμό νεκρού γάτου με 13 σφαιρίδια στο σώμα του.
Σε ανακοίνωσή του, το Κόμμα καλεί την πολιτεία να θεσπίσει ουσιαστικά και αποτρεπτικά μέτρα, με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ελέγχου, υπευθυνότητας και ασφάλειας. Τονίζει, παράλληλα, ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η προστασία των ζώων δεν αποτελούν διαφορετικές υποθέσεις.
Μεταξύ άλλων, ζητά αυστηρότερη αξιολόγηση της καταλληλότητας όσων αιτούνται ή κατέχουν άδεια, αποτελεσματικό έλεγχο της ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των όπλων και άμεση, αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας σε περιπτώσεις παράνομης χρήσης τους.
Ζητά επίσης ενίσχυση των ελέγχων και της πρόληψης σε περιστατικά πυροβολισμών σε κατοικημένες περιοχές, καθώς και ουσιαστικότερη συνεργασία της Αστυνομίας με το Κλιμάκιο για τα Ζώα. Όπως αναφέρει, κάθε περιστατικό κακοποίησης ή θανάτωσης ζώου με χρήση όπλου πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα που απαιτείται.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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