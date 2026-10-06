Κόμμα για τα Ζώα: Ζητά αυστηρότερους ελέγχους για την οπλοκατοχή μετά τον θάνατο γάτου στην Πάφο

Σε ανακοίνωσή του, το Κόμμα καλεί την πολιτεία να θεσπίσει ουσιαστικά και αποτρεπτικά μέτρα, με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ελέγχου, υπευθυνότητας και ασφάλειας. Τονίζει, παράλληλα, ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η προστασία των ζώων δεν αποτελούν διαφορετικές υποθέσεις.

Μεταξύ άλλων, ζητά αυστηρότερη αξιολόγηση της καταλληλότητας όσων αιτούνται ή κατέχουν άδεια, αποτελεσματικό έλεγχο της ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των όπλων και άμεση, αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας σε περιπτώσεις παράνομης χρήσης τους.

Ζητά επίσης ενίσχυση των ελέγχων και της πρόληψης σε περιστατικά πυροβολισμών σε κατοικημένες περιοχές, καθώς και ουσιαστικότερη συνεργασία της Αστυνομίας με το Κλιμάκιο για τα Ζώα. Όπως αναφέρει, κάθε περιστατικό κακοποίησης ή θανάτωσης ζώου με χρήση όπλου πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα που απαιτείται.

Πηγή: ΚΥΠΕ