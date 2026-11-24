Ο 43χρονος Ούγγρος Kornel Virsinger, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας τον Απρίλιο του 2026, παραδέχθηκε ενοχή σε 22 κατηγορίες, η πλειοψηφία των οποίων σχετίζεται με αδικήματα σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Στο πλαίσιο της χθεσινής διαδικασίας στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, αναγνώστηκαν τα γεγονότα της υπόθεσης και η συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου αγόρευσε για σκοπούς μετριασμού της ποινής που θα του επιβληθεί.

Όπως προκύπτει από τα γεγονότα της υπόθεσης, ο 43χρονος ήταν συνεργάτης Ούγγρου κτηματομεσίτη στα κατεχόμενα, ο οποίος δραστηριοποιείται με πωλήσεις ακινήτων που ανεγέρθηκαν σε ελληνοκυπριακές περιουσίες. Μάλιστα, καθοριστικό παράγοντα στην υπόθεση διαδραμάτισε η πρώτη μάρτυρας κατηγορίας, η οποία ενημερώθηκε από Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ότι συνελήφθη ο Αϊκούτ και ότι το διαμέρισμα που είχε αγοράσει μέσω του κατηγορουμένου ήταν σε συγκρότημα που χτίστηκε παράνομα από τον όμιλο Afik.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, «η μάρτυρας κατηγορίας 1 προχώρησε στην πληρωμή του ποσού 122.000 αγγλικών στερλινών, στον λογαριασμό της εταιρείας στα κατεχόμενα για αγορά διαμερίσματος. Μετά την πληρωμή ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ ότι η Αστυνομία Κύπρου συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της κατασκευάστριας εταιρείας Afik Group, Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, σε σχέση με παράνομες αναπτύξεις στη «βόρεια Κύπρο» (κατά την έκφρασή της). Λόγω αυτής της εξέλιξης η ίδια ανησύχησε και ζήτησε από την τράπεζά της στην Ουγγαρία να ακυρώσει τη μεταφορά των χρημάτων για αγορά του διαμερίσματος, αλλά όπως της είχε λεχθεί, τα χρήματα είχαν ήδη αποσταλεί στον λογαριασμό της ούτω καλούμενης εταιρείας «Dumika Constructions». Στη συνέχεια η ΜΚ1 επικοινώνησε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ούτω καλούμενη εταιρεία «Dumika Constructions» και ζήτησε όπως της επιστραφούν τα χρήματα για να ακυρωθεί η αγορά του διαμερίσματος. Το αίτημά της δεν έγινε αποδεκτό.

Σε ό,τι αφορά τον 43χρονο Ούγγρο Kornel Virsinger, διαφήμιζε και προωθούσε για πώληση συγκεκριμένα ακίνητα, λαμβάνοντας προμήθεια επί των πωλήσεων. Από την αστυνομική έρευνα και τα στοιχεία που προέκυψαν, πέραν των ενεργειών διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων, ο κατηγορούμενος πώλησε συνολικά - σε συνεργασία με την εταιρεία στα κατεχόμενα - τέσσερα διαμερίσματα σε ομοεθνείς του. Ειδικότερα, βρέθηκαν στοιχεία που φανερώνουν ότι πώλησε ένα διαμέρισμα στην τιμή των 152.873 αγγλικών στερλινών, ένα διαμέρισμα στην τιμή των 131.500 αγγλικών στερλινών, ένα διαμέρισμα στην τιμή των 122.000 αγγλικών στερλινών και ένα διαμέρισμα στην τιμή των 42.000 αγγλικών στερλινών. Νοείται ότι όλες οι πωλήσεις έγιναν χωρίς τη συγκατάθεση των νόμιμων ιδιοκτητών των τεμαχίων στα οποία ανεγέρθηκαν τα τουριστικά συγκροτήματα. Σημειώνεται ότι τα ακίνητα που πωλήθηκαν, ήταν σε συγκροτήματα που χτίστηκαν από τον κατασκευαστικό όμιλο του Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ. Επιπρόσθετα, ο Kornel Virsinger αγόρασε για δική του χρήση διαμέρισμα στα κατεχόμενα.

Φορέας ενημέρωσης

Η συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, στην αγόρευσή της αναφέρθηκε σε «παγίδα» στην οποία έπεσε ο πελάτης της, όταν ήρθε στην Κύπρο το 2022. Όπως ανέφερε, αρχικά φιλοξενήθηκε από ομοεθνή του που είναι κτηματομεσίτης και επειδή τον φιλοξένησε τους πρώτους μήνες, άρχισε να τον βοηθά στη δουλειά του. Στη συνέχεια, προτού αγοράσει διαμέρισμα, συμβουλεύτηκε δικηγόρο στα κατεχόμενα, όπου τον διαβεβαίωσε ότι είναι «νόμιμο» να αγοράσει ακίνητο. Υποστήριξε ότι, αν και όφειλε να γνωρίζει, δεν γνώριζε ότι οι αναπτύξεις στα κατεχόμενα είναι παράνομες. Εμφανίστηκε πρόθυμος να βοηθήσει την Αστυνομία για εξιχνίαση και άλλων παρόμοιων υποθέσεων. Για τον σκοπό αυτό απέστειλε σχετική επιστολή στην Αστυνομία, με την οποία θέτει εαυτόν στη διάθεση των Αρχών, για να τους δώσει όσα στοιχεία γνωρίζει για υποθέσεις σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Ζήτησε επίσης συγνώμη και τόνισε ότι, όταν αποφυλακιστεί θα επιστρέψει στην πατρίδα του και θα επιδιώξει να ενημερώσει τους πολίτες για τις παρανομίες στα κατεχόμενα, προκειμένου, όπως είπε, να μην πέσουν και άλλοι στην ίδια παγίδα. Το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την ποινή που θα του επιβληθεί στις 3 Δεκεμβρίου.

Απάντηση στις επικρίσεις

Την ίδια ώρα και στον απόηχο των συνεχιζόμενων αντιδράσεων για την αποφυλάκιση Αϊκούτ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης διαβεβαιώνει σε χθεσινή ανακοίνωση του ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων των νόμιμων ιδιοκτητών και θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή με αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο νόμιμο μέσο. Σημειώνει, παράλληλα, ότι η δημόσια συζήτηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη ότι μια απόφαση αποφυλάκισης από ξένο κράτος δεν αναιρεί την καταδικαστική απόφαση της κυπριακής δικαιοσύνης, ούτε ακυρώνει όσα έχουν επιτευχθεί στην αντιμετώπιση του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών. Παράλληλα, το υπουργείο αναφέρει ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στο πραγματικό ζήτημα, που είναι ο συνεχιζόμενος σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.