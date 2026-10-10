Ελεύθερη Αμμόχωστος: Τουρισμός μέχρι τέλη Νοεμβρίου

Στο 5%-10% οι ζημιές

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου ανέφερε ότι ο φετινός Σεπτέμβριος έκλεισε με πολύ καλά επίπεδα πληροτήτων, στα ίδια επίπεδα του Σεπτεμβρίου 2025, δηλαδή κατά μέσο όρο γύρω στο 85%-90%, ενώ σε καλά επίπεδα κυμαίνεται και ο Οκτώβριος, ο οποίος επίσης πλησιάζει τις διανυκτερεύσεις του περσινού μήνα. Όσον αφορά τις ζημιές που προκάλεσε την περασμένη άνοιξη η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι οι αυξημένες ροές ξένων επισκεπτών κυρίως κατά τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχουν καλύψει, σε μεγάλο ποσοστό, τις ακυρώσεις και τις μειωμένες ροές κρατήσεων που παρατηρήθηκαν τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. «Η συνολική μείωση κρατήσεων για το 2026 παραμένει αλλά σε μικρά επίπεδα και κυμαίνεται μεταξύ 5% έως 10% σε σύγκριση με πέρσι», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Αμμοχώστου.

Ην. Βασίλειο – Ισραήλ

Οι ροές τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρήθηκαν και τη φετινή χρονιά σε σταθερά υψηλούς αριθμούς, ενώ η αγορά που, επίσης, αποτέλεσε γερή τονωτική ένεση για την τουριστική βιομηχανία όχι μόνο της ελεύθερης Αμμοχώστου αλλά και της Κύπρου γενικότερα ήταν η ισραηλινή. Η επαρχία Αμμοχώστου εξασφαλίζει περίπου το 18% της παγκύπριας πίτας όσον αφορά την προσέλκυση Ισραηλινών επισκεπτών. «Η Κύπρος αποτελεί την πιο εύκολη και προσιτή οικονομικά διέξοδο για τις διακοπές των Ισραηλινών», επισήμανε ο Π. Κωνσταντίνου και πρόσθεσε: «Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα τους, οι Ισραηλινοί προτιμούν το νησί μας για να παραθερίσουν, καθότι εδώ υπάρχουν πολλοί συμπατριώτες τους επιχειρηματίες, όπως ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, αλλά και μόνιμοι κάτοικοι, γεγονός που τους κάνει να νιώθουν πιο άνετα σε σχέση με θέματα ασφάλειας».