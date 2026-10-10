ARXIGRAMMA}Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα παραμείνει «ζωντανή», από τουριστικής άποψης, η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος, καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες από ξενοδόχους κι επιχειρηματίες της περιοχής, σε συνεργασία με συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες και οργανωτές ταξιδίων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Το μεγάλο στοίχημα φέτος είναι η σεζόν να διαρκέσει μέχρι και τον τελευταίο μήνα του φθινοπώρου. Και οι ενδείξεις για κάτι τέτοιο είναι άκρως θετικές. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου, Παναγιώτης Κωνσταντίνου, δήλωσε στον «Π» ότι, με τα υφιστάμενα δεδομένα κρατήσεων, φαίνεται ότι ο φετινός Νοέμβριος θα είναι καλύτερος από τον περσινό για όσες ξενοδοχειακές μονάδες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι το τέλος και του επόμενου μήνα. Παρ' όλο που η πλειονότητα των ξενοδοχείων σε Αγία Νάπα και Πρωταρά θα κλείσει τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου, εντούτοις οι μονάδες που θα παραμείνουν σε λειτουργία μέχρι τα μέσα ή τέλη Νοεμβρίου θα είναι φέτος περισσότερες συγκριτικά με τα ξενοδοχεία που ήταν ανοιχτά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Όπως εξήγησε ο κ. Κωνσταντίνου, τα ενθαρρυντικά μηνύματα που φτάνουν ενόψει Νοεμβρίου οφείλονται, σε μεγάλο βαθμό, στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και σε τουριστικούς πράκτορες που διοργανώνουν οργανωμένες διακοπές, οι οποίοι σκοπεύουν να συνεχίσουν κάποια από τα προγράμματά τους στα θέρετρα της επαρχίας Αμμοχώστου και κατά τη διάρκεια του επόμενου μήνα, με ταξιδιώτες κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, από σκανδιναβικές χώρες και από το Ισραήλ. Το γεγονός αυτό, σημείωσε, θα ωφελήσει όχι μόνο τα ξενοδοχεία αλλά και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της περιοχής και γενικότερα την τοπική οικονομία.
Ελεύθερη Αμμόχωστος: Τουρισμός μέχρι τέλη Νοεμβρίου
Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα που φτάνουν για την τουριστική κίνηση στα δύο μεγάλα θέρετρα της επαρχίας Αμμοχώστου ενόψει Νοεμβρίου. Αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους προβλέπεται να συνεχίσουν τις πτήσεις τους προς το νησί, ενώ και διοργανωτές ταξιδίων σκοπεύουν να συνεχίσουν κάποια από τα προγράμματά τους. Τα ξενοδοχεία που θα παραμείνουν ανοιχτά τον Νοέμβριο θα είναι περισσότερα απ' ό,τι ήταν πέρσι τον ίδιο μήνα.
Στο 5%-10% οι ζημιές
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου ανέφερε ότι ο φετινός Σεπτέμβριος έκλεισε με πολύ καλά επίπεδα πληροτήτων, στα ίδια επίπεδα του Σεπτεμβρίου 2025, δηλαδή κατά μέσο όρο γύρω στο 85%-90%, ενώ σε καλά επίπεδα κυμαίνεται και ο Οκτώβριος, ο οποίος επίσης πλησιάζει τις διανυκτερεύσεις του περσινού μήνα. Όσον αφορά τις ζημιές που προκάλεσε την περασμένη άνοιξη η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι οι αυξημένες ροές ξένων επισκεπτών κυρίως κατά τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχουν καλύψει, σε μεγάλο ποσοστό, τις ακυρώσεις και τις μειωμένες ροές κρατήσεων που παρατηρήθηκαν τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. «Η συνολική μείωση κρατήσεων για το 2026 παραμένει αλλά σε μικρά επίπεδα και κυμαίνεται μεταξύ 5% έως 10% σε σύγκριση με πέρσι», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Αμμοχώστου.
Ην. Βασίλειο – Ισραήλ
Οι ροές τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρήθηκαν και τη φετινή χρονιά σε σταθερά υψηλούς αριθμούς, ενώ η αγορά που, επίσης, αποτέλεσε γερή τονωτική ένεση για την τουριστική βιομηχανία όχι μόνο της ελεύθερης Αμμοχώστου αλλά και της Κύπρου γενικότερα ήταν η ισραηλινή. Η επαρχία Αμμοχώστου εξασφαλίζει περίπου το 18% της παγκύπριας πίτας όσον αφορά την προσέλκυση Ισραηλινών επισκεπτών. «Η Κύπρος αποτελεί την πιο εύκολη και προσιτή οικονομικά διέξοδο για τις διακοπές των Ισραηλινών», επισήμανε ο Π. Κωνσταντίνου και πρόσθεσε: «Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα τους, οι Ισραηλινοί προτιμούν το νησί μας για να παραθερίσουν, καθότι εδώ υπάρχουν πολλοί συμπατριώτες τους επιχειρηματίες, όπως ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, αλλά και μόνιμοι κάτοικοι, γεγονός που τους κάνει να νιώθουν πιο άνετα σε σχέση με θέματα ασφάλειας».
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