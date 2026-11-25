Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, με αφορμή την απουσία ιατροδικαστή από τη σκηνή όπου εντοπίστηκε νεκρή η 17χρονη μαθήτρια στην Κακοπετριά, ο κ. Παμπορίδης χαρακτήρισε την Ιατροδικαστική Υπηρεσία ως το πλέον προβληματικό τμήμα του υπουργείου Υγείας κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Είναι μια κουλτούρα η οποία είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη και θα έλεγα αρρωστημένη, η οποία επικρατεί σε αυτή την υπηρεσία», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, το περιστατικό με τη σορό του παιδιού σημειώθηκε τις πρώτες κιόλας ημέρες της θητείας του, με αποτέλεσμα να διαταχθούν τότε τόσο ποινική όσο και πειθαρχική έρευνα.

Ζητά υπαγωγή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στην Αστυνομία

Ο πρώην υπουργός Υγείας εντόπισε τη ρίζα των προβλημάτων στο υφιστάμενο διοικητικό καθεστώς της υπηρεσίας, υποστηρίζοντας ότι κακώς υπάγεται στο υπουργείο Υγείας.

Κατά την εκτίμησή του, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία θα έπρεπε να αποτελεί μέρος των διωκτικών Αρχών και συγκεκριμένα της ανακριτικής υπηρεσίας της Αστυνομίας, ώστε να διέπεται από αυστηρότερη ιεραρχία και πειθαρχία.

«Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι επιτελούν ανακριτικό έργο», υπογράμμισε.

Σχολιάζοντας την άρνηση μετάβασης ιατροδικαστή στη σκηνή στην Κακοπετριά, ο κ. Παμπορίδης συνέδεσε το περιστατικό με την απουσία της ιεραρχικής εξάρτησης που χαρακτηρίζει σώματα όπως η Αστυνομία.

Υποστήριξε ότι, εάν η υπηρεσία υπαγόταν στην Αστυνομία, η άρνηση εκτέλεσης εντολής προϊσταμένου θα επέφερε τις συνέπειες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

«Όλο το σύστημα νοσεί εκ του γεγονότος ότι παραμένει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία εκτός υπουργείου Δικαιοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.