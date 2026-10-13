«Ύπαιθρος: Η υπέροχη γη των προγόνων», η Πάφος, οι άνθρωποί της και η πολιτιστική της κληρονομιά μέσα από τον φακό τριών Κυπρίων φωτογράφων

Η έκθεση, με επίκεντρο την ύπαιθρο της επαρχίας Πάφου, φέρει την υπογραφή τριών Κυπρίων φωτογράφων, της Θεοδώρας Ζάγγουλου, του Σάββα Αγαθοκλέους και του Ανδρέα Δρουσιώτη, οι οποίοι μέσα από τον φωτογραφικό τους φακό καταγράφουν την ομορφιά του τόπου, την αυθεντικότητα της καθημερινής ζωής και τους ανθρώπους που διατηρούν ζωντανή τη σύνδεσή τους με τις ρίζες και τις παραδόσεις τους. Το φωτογραφικό έργο πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Πετριδείου Ιδρύματος Πάφου, το οποίο αναγνωρίζει τη σημασία της καταγραφής και της διαφύλαξης της τοπικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η παρουσίαση της έκθεσης στη Λευκωσία αποτέλεσε, παράλληλα, την παρουσία του Ιδρύματος στην πρωτεύουσα, όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρός του, Μιχάλης Μαραθεύτης.

Η έκθεση «Ύπαιθρος: Η υπέροχη γη των προγόνων» δεν περιορίζεται στην αισθητική αποτύπωση τοπίων. Στο επίκεντρό της βρίσκονται ο άνθρωπος, η καθημερινότητά του, οι παραδόσεις και οι μνήμες που συνθέτουν τη φυσιογνωμία της παφίτικης υπαίθρου. Όπως αναφέρεται μέσα από τις φωτογραφίες τους, η Θεοδώρα Ζάγγουλου, ο Σάββας Αγαθοκλέους και ο Ανδρέας Δρουσιώτης αφηγούνται ιστορίες που γεννιούνται από τη συνάντηση με τους ανθρώπους και τους τόπους.

Κάθε εικόνα λειτουργεί ως ένα μικρό τεκμήριο της συλλογικής μνήμης, αναδεικνύοντας πτυχές ενός τρόπου ζωής που μεταβάλλεται με το πέρασμα του χρόνου. Οι φωτογραφικές καταγραφές φέρνουν στο προσκήνιο την αυθεντικότητα της υπαίθρου, την πολιτιστική της ποικιλομορφία και τη διαχρονική σχέση των κατοίκων με τον τόπο τους. Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν βρίσκεται μόνο στα μνημεία και στα ιστορικά κτίρια, αλλά και στους ανθρώπους, στις συνήθειες, στις παραδόσεις και στις καθημερινές στιγμές που διαμορφώνουν την ταυτότητα μιας κοινότητας.

Το υλικό της έκθεσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς διασώζει εικόνες, βιώματα και στοιχεία της ζωής στην ύπαιθρο της Πάφου. Μέσα από αυτές, οι νεότεροι μπορούν να γνωρίσουν έναν κόσμο που αλλάζει, ενώ όσοι έχουν βιώσει αυτή την πραγματικότητα έχουν την ευκαιρία να ανατρέξουν στις δικές τους μνήμες και να επανασυνδεθούν με τις ρίζες τους. Στη σημασία της έκθεσης και στον ρόλο του Πετριδείου Ιδρύματος στην προώθηση του πολιτισμού αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Μιχάλης Μαραθεύτης, καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους εκ μέρους του οργανισμού. Όπως σημείωσε, η παρουσία του Πετριδείου Ιδρύματος στη Λευκωσία ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η έκθεση έδωσε την ευκαιρία να παρουσιαστεί στο κοινό της πρωτεύουσας ένα αξιόλογο φωτογραφικό έργο αφιερωμένο στην Πάφο και στην πολιτιστική της κληρονομιά.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην έκθεση, ο πρόεδρος του Πετριδείου Ιδρύματος υπογράμμισε ότι το έργο των τριών φωτογράφων είχε παρουσιαστεί από το Ίδρυμα τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, ενώ η νέα παρουσίασή του στη Λευκωσία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια προώθησης του πολιτισμού. Όπως επισήμανε, οι φωτογραφίες αναδεικνύουν την ομορφιά, την αυθεντικότητα και την ποικιλομορφία της παφίτικης υπαίθρου, αποτυπώνοντας παράλληλα την ιστορία και τη ζωή των ανθρώπων που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της φωτογραφικής καταγραφής για τη διατήρηση της τοπικής ταυτότητας, σημειώνοντας ότι κάθε εικόνα κρύβει μια μικρή ιστορία και ένα κομμάτι του παρελθόντος που εξακολουθεί να επηρεάζει το παρόν και να εμπνέει το μέλλον. Μέσα από την έκθεση, όπως ανέφερε, οι κάτοικοι της πόλης και της επαρχίας Πάφου έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ξανά την ιστορία και τις παραδόσεις τους, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την ομορφιά και την πολυμορφία της επαρχίας.

Ο κ. Μαραθεύτης ακολούθως μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη δημιουργία του Ιδρύματος από τον Χριστόδουλο και τη Μαρία Πετρίδη, οι οποίοι επέστρεψαν από την Αφρική και εγκαταστάθηκαν στην Πάφο το 1960. Όπως ανέφερε, το ζεύγος Πετρίδη επέλεξε να ζήσει μακριά από τη δημοσιότητα, αφιερώνοντας την αγάπη και την προσφορά του στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στα παιδιά της πόλης, τα οποία θεωρούσε δικά του παιδιά. Το 1994, ο Χριστόδουλος Πετρίδης ίδρυσε το Πετρίδειο Ίδρυμα, προικοδοτώντας το με περιουσία αξίας άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ.

Το Πετρίδειο Μέγαρο, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος, αποτελεί έμπρακτη έκφραση της παρακαταθήκης του μεγάλου ευεργέτη και σύμβολο προσφοράς και δημιουργίας για την Πάφο. Από το 2004, το Ίδρυμα αναπτύσσει συστηματικά τη δράση του, στηρίζοντας πρωτοβουλίες στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της κοινωνικής προσφοράς. Σύμφωνα με τον κ. Μαραθεύτη, οι δωρεές, οι υποτροφίες, οι χορηγίες, οι εκδηλώσεις και οι εκδόσεις του έχουν ξεπεράσει μέχρι σήμερα τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος για την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της Πάφου, μέσα από λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, εικαστικές εκθέσεις και εκδόσεις ιστορικού περιεχομένου. Παράλληλα, μίλησε για τον σχεδιασμό της δημιουργίας της Πετριδείου Πινακοθήκης στο Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας, με στόχο τη συγκέντρωση και την προβολή έργων καταξιωμένων Παφιτών καλλιτεχνών, καθώς και δημιουργών που ζουν και εργάζονται στην επαρχία.

Κλείνοντας, ο κ. Μαραθεύτης ευχαρίστησε τη Θεοδώρα Ζάγγουλου, τον Σάββα Αγαθοκλέους και τον Ανδρέα Δρουσιώτη για το έργο τους και τη συμβολή τους στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάφου. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης στο Ρωσικό Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού για τη φιλοξενία, καθώς και στα οινοποιεία Φικάρδος και Αγία Μαύρη για την προσφορά κρασιών στην εκδήλωση.