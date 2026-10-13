Διευθετούνται εκκρεμότητες για προσφυγικές κατοικίες – Τι προβλέπεται για δικαιούχους και κληρονόμους στο Ζύγι

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ότι για τις προσφυγικές κατοικίες που ανεγέρθηκαν μετά το 1974 κοντά σε προσφυγικούς συνοικισμούς, αλλά δεν εντάχθηκαν σε αυτούς, θα κατατεθεί πρόταση νόμου από την Επιτροπή προς ψήφιση.

Για τους οικίσκους που ανεγέρθηκαν στο Ζύγι, το ζήτημα θα προχωρήσει με πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε ο κ. Κέττηρος.

Όπως εξήγησε, υπήρχε νομοθετικό κενό ως προς την παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας για κατοικίες εκτοπισθέντων εκτός συνοικισμών. Το κενό εντοπίστηκε όταν επιταχύνθηκε, από το 2023 και μετά, η διαδικασία έκδοσης τίτλων, παρότι η σχετική νομοθεσία είχε ψηφιστεί το 2006.

Η πρόταση νόμου, που σύμφωνα με τον κ. Κέττηρο θα κατατεθεί στην επόμενη Ολομέλεια της Βουλής, αφορά μερικές εκατοντάδες κατοικίες σε κρατική γη, οι οποίες βρίσκονται εκτός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί προσφυγικοί συνοικισμοί.

Για τους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες στο Μαρί και σε κατοικίες στο Ζύγι, οι οποίες χτίστηκαν με βοήθεια προς τους δικαιούχους και όπου σήμερα κατοικούν τα παιδιά τους, ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι το Υπουργείο αποφάσισε οι γονείς να παραμείνουν εφ’ όρου ζωής στις κατοικίες τους στο Μαρί. Δεν θα έχουν, ωστόσο, δικαίωμα μεταβίβασης της άδειας χρήσης σε άλλα παιδιά.

Σε ό,τι αφορά τους οικίσκους που κατασκεύασε το Τμήμα Πολεοδομίας στο Ζύγι και τους οποίους ο Έπαρχος Λάρνακας επιδίωκε να ανακτήσει, η απόφαση του Υπουργείου είναι να παραμείνουν στους δικαιούχους ή στους κληρονόμους τους, είπε ο κ. Κέττηρος. «Η νομοθεσία που ψήφισε το 2023 η Βουλή για τις τιτλοποιήσεις αφορά ολόκληρη την Κύπρο και περιλαμβάνει και το Ζύγι», σημείωσε.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Λυσανδρίδης, εξέφρασε ικανοποίηση για την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχόλησαν την Επιτροπή σε τρεις συνεδριάσεις.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Αδάμος Ασπρής, χαιρέτισε την απόφαση και την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, λέγοντας ότι με τη διευθέτηση των ζητημάτων αίρεται η αδικία εις βάρος των κατοίκων της περιοχής.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου, εξέφρασε ικανοποίηση για την εξεύρεση λύσης για τις 12 οικιστικές μονάδες στο Ζύγι. Όπως είπε, το θέμα εξετάστηκε αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή και η εξέλιξη δείχνει ότι η ανάδειξη προβλημάτων και η πολιτική βούληση μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις.

Για τις κατοικίες πέντε δικαιούχων που έχουν αποβιώσει, θα είναι δυνατή η τιτλοποίηση της μονάδας στο όνομα ενός από τα παιδιά τους. Για τις κατοικίες τριών δικαιούχων που βρίσκονται εν ζωή, τίτλο θα μπορούν να εξασφαλίσουν είτε οι ίδιοι είτε ένα από τα παιδιά τους. Οι δύο κενές μονάδες θα διατεθούν μέσω του καταλόγου της μέριμνας. Για τις άλλες δύο περιπτώσεις θα παραχωρηθεί δικαίωμα εφ’ όρου ζωής, ενώ στη μία από αυτές θα εξεταστεί αν μπορεί να εκδοθεί τίτλος στο όνομα του παιδιού του συζύγου.

Η βουλευτής του κινήματος Άλμα, Λίτσα Κωνσταντινίδη, ανέφερε ότι οι κατοικίες εκτοπισθέντων εκτός προσφυγικών συνοικισμών είχαν ανεγερθεί νόμιμα, αλλά οι κάτοικοί τους δεν είχαν δικαίωμα σε τίτλο ιδιοκτησίας. Η τροπολογία που θα καταθέσει η Επιτροπή, είπε, αποσκοπεί στη διευθέτηση της εκκρεμότητας, ώστε προσφυγικές οικογένειες που περιμένουν επί χρόνια να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τίτλο.

Η κ. Κωνσταντινίδη χαιρέτισε επίσης την ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και τις αποφάσεις για τα στεγαστικά ζητήματα εκτοπισθέντων σε Ζύγι και Μαρί. Πρόσθεσε ότι παραμένουν πολλά εκκρεμή ζητήματα για τη στεγαστική αποκατάσταση των προσφύγων και εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει αντίστοιχη ανταπόκριση και για αυτά.

Πηγή: ΚΥΠΕ