Η παράδοση των Κελοκεδάρων ζωντανεύει μέσα από το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Προϊόντων :«Ρίζες που μας ενώνουν»

Με σύνθημα «Ρίζες που μας ενώνουν», η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τον γαστρονομικό πλούτο του χωριού και να κρατήσει ζωντανά τα έθιμα και τις παραδοσιακές γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά. Ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ έχει η παρασκευή του παραδοσιακού παλουζέ επί τόπου, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία παρασκευής του και να απολαύσουν τη χαρακτηριστική του γεύση.

Παράλληλα, θα διατίθενται προς πώληση παλουζές και ζιβανία, προϊόντα άρρηκτα συνδεδεμένα με την κυπριακή παράδοση και την αξιοποίηση των σταφυλιών. Η Άντρη Επιφανείου, εκ μέρους του Συνδέσμου Αποδήμων Κελοκεδάρων, συμμετέχει στην προβολή της εκδήλωσης, μεταφέροντας το μήνυμα της αγάπης για τον τόπο, της διατήρησης των παραδόσεων και της σύνδεσης των ανθρώπων με τις ρίζες τους.

Το φεστιβάλ αποτελεί μια όμορφη ευκαιρία για συνάντηση κατοίκων, αποδήμων και επισκεπτών, σε ένα περιβάλλον όπου η τοπική γαστρονομία συναντά την πολιτιστική ταυτότητα του χωριού, όπως αναφέρει.

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, οι παραδόσεις δεν μένουν απλώς αναμνήσεις του παρελθόντος, σημειώνει, αλλά συνεχίζουν να αποτελούν ζωντανό κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, τα Κελοκέδαρα δίνουν ραντεβού με την παράδοση, προσκαλώντας όλους να γίνουν μέρος μιας γιορτής που τιμά τον τόπο, τους ανθρώπους και τις γεύσεις του. Λιγότερα