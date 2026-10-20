Με μήνυμα αγάπης, αποδοχής και συμπαράστασης προς τους ανθρώπους που ζουν με σπάνιες παθήσεις, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου, στο Δημαρχείο Πόλεως Χρυσοχούς, συμβολική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Μαστοκυττάρωση και τις Παθήσεις των Μαστοκυττάρων.
Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς τίμησε τη Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Μαστοκυττάρωση
Η δράση διοργανώθηκε από την Κοινωνική Λειτουργό της Γειτονιάς του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, υπό την αιγίδα του Δήμου, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τη μαστοκυττάρωση, μια σπάνια πάθηση που αφορά τα μαστοκύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την υγεία και την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν με αυτήν.
Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η ποιητική παρέμβαση της ποιήτριας, συγγραφέως και εκπαιδεύτριας αξιών, κας Κούλας Δράκου, η οποία μέσα από την απαγγελία του ποιήματός της μετέφερε δυνατά μηνύματα αγάπης, αποδοχής, στήριξης και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης ευαισθησίας και της έμπρακτης αλληλεγγύης.
Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την κα Κούλα Δράκου για την όμορφη και συγκινητική συμμετοχή της, καθώς και προς τις οικογένειες που παρευρέθηκαν και στήριξαν με την παρουσία τους τη δράση.
Η συμμετοχή τους έδωσε ξεχωριστό νόημα στην εκδήλωση, υπογραμμίζοντας ότι κανένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει μια σπάνια πάθηση δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος.
Ξεχωριστό συμβολισμό είχε η φωτοταγώγηση του Δημαρχείου σε μωβ χρώμα, ως ένδειξη συμπαράστασης και ως ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Η συμβολική αυτή πρωτοβουλία υπενθύμισε ότι η ενημέρωση, η κατανόηση και η κοινωνική αποδοχή αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζεται με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση, την αλληλεγγύη και την ισότιμη συμμετοχή όλων στην κοινωνία, δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη πλευρά κάθε προσπάθειας και στην ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των ατόμων και των οικογενειών τους.
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