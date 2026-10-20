Πρώτο βραβείο για το CARDET σε διαγωνισμό καλών πρακτικών για την ψυχική υγεία στην εργασία

Η διάκριση απονεμήθηκε κατόπιν απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας. Αναγνωρίζει τη συστηματική και τεκμηριωμένη προσέγγιση του ερευνητικού κέντρου στον εντοπισμό, την πρόληψη και τη διαχείριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων, καθώς και στην προώθηση ενός υγιέστερου εργασιακού περιβάλλοντος.

Το βραβείο απένειμε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της Τελετής Έναρξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2026. Η εκδήλωση εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Εκστρατεία 2026–2028 «Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι Εργασίας – Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στην Εργασία με τη Συμμετοχή Όλων», η οποία υποστηρίζεται με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

Στρατηγική προσέγγιση στην ευημερία

Για το CARDET, η ψυχική υγεία και η ευημερία στον χώρο εργασίας αποτελούν οργανωσιακές και στρατηγικές προτεραιότητες. Αντί να περιορίζεται σε μεμονωμένες δράσεις, ο οργανισμός εφαρμόζει μια τεκμηριωμένη και προληπτική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει την αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών κινδύνων, τη συμμετοχή των εργαζομένων, την αξιοποίηση οργανωσιακών δεδομένων, την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Η προσέγγιση εντάσσεται στο Thriving Workplace Framework του CARDET, που στοχεύει στην ενίσχυση των οργανωσιακών συνθηκών οι οποίες στηρίζουν την ευημερία των εργαζομένων, την ψυχολογική ασφάλεια, τη βιώσιμη απόδοση και πιο υγιείς τρόπους εργασίας. Κεντρικό στοιχείο του Framework είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση οργανωσιακών παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ψυχική υγεία και την ευημερία, προτού εξελιχθούν σε σοβαρότερα προβλήματα.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας, το CARDET έχει:

Αξιολογήσει τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και το εργασιακό στρες, με στόχο να εντοπίσει βασικούς παράγοντες κινδύνου και προστασίας στο εργασιακό περιβάλλον.

Συλλέξει τις απόψεις και τις εμπειρίες των εργαζομένων μέσω ερευνών, συνεχούς ανατροφοδότησης και οργανωσιακού διαλόγου.

Δημιουργήσει χώρο για συλλογικό αναστοχασμό και συνδιαμόρφωση, μέσω του Staff Retreat και άλλων συμμετοχικών διαδικασιών.

Καθορίσει, σε συνεργασία με τους εργαζομένους, έξι οργανωσιακές προτεραιότητες.

Εισαγάγει στοχευμένες δράσεις για τους τομείς που εντοπίστηκαν ως χρήζοντες βελτίωσης.

Ενισχύσει τη διακυβέρνηση και την κοινή ευθύνη για την ευημερία στον χώρο εργασίας.

Θεσπίσει μηχανισμούς συνεχούς μέτρησης, μάθησης και βελτίωσης, ώστε η προσέγγιση να εξελίσσεται με βάση τα δεδομένα και τη φωνή των εργαζομένων.

Οι έξι προτεραιότητες για το 2026–2027

Με τη συμμετοχή των εργαζομένων και την αξιοποίηση οργανωσιακών δεδομένων, το CARDET καθόρισε έξι βασικές προτεραιότητες για την περίοδο 2026–2027, οι οποίες καθοδηγούν τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη του εργασιακού περιβάλλοντος:

Αριστεία και συνέπεια στην ηγεσία

Διαχείριση φόρτου εργασίας

Σχεδιασμός και ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Αποτελεσματικότητα των συναντήσεων

Επαγγελματική εξέλιξη

Αναγνώριση και επιβράβευση

Οι προτεραιότητες αποτυπώνουν τη δέσμευση του CARDET να αντιμετωπίζει οργανωσιακούς παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινή εμπειρία των εργαζομένων, την ψυχική υγεία και ευημερία τους, την ψυχολογική ασφάλεια και τη δυνατότητά τους να εργάζονται και να αποδίδουν με βιώσιμο τρόπο.

Το Thriving Workplace Framework προωθεί μια κοινή προσέγγιση για την ευημερία στον χώρο εργασίας και αναγνωρίζει τη συμβολή της ηγεσίας, της ομάδας People & Culture, των διευθυντικών στελεχών, των εργαζομένων και άλλων εσωτερικών δομών στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας

Η διάκριση αναγνωρίζει επίσης τη συμβολή των ανθρώπων του CARDET. Οι εμπειρίες, οι απόψεις και η ενεργός συμμετοχή τους συνέβαλαν στη διαμόρφωση της προσέγγισης του οργανισμού για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και την ευημερία στην εργασία.

Για το CARDET, το βραβείο αποτελεί σημαντικό ορόσημο, όχι το τέλος μιας προσπάθειας, αλλά επιβεβαίωση της κατεύθυνσης και επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσει να ακούει, να μαθαίνει και να βελτιώνεται. Ο οργανισμός δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένος στη συστηματική αξιολόγηση της προόδου και του αντίκτυπου της προσέγγισής του, καθώς και στη συνεχή ενίσχυση των συνθηκών που επιτρέπουν στους ανθρώπους του και στον ίδιο να αναπτύσσονται και να ευημερούν.

«Μαζί ευημερούμε. Μαζί δημιουργούμε αντίκτυπο.»

Σχετικά με το CARDET

Το CARDET είναι ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης, με αποστολή την ενδυνάμωση ανθρώπων και κοινοτήτων, ώστε να αναπτύσσονται και να ευημερούν. Μέσα από τη δραστηριοποίησή του στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την έρευνα και τον οργανωσιακό μετασχηματισμό, συνεργάζεται με εταίρους στην Κύπρο, την Ευρώπη και πέραν αυτής, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμου και ουσιαστικού αντίκτυπου.