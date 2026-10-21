Τρία χρόνια από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ στην Τάλα: Συνεχίζονται οι εργασίες εξωραϊσμού

Τα εγκαίνια του ναού τελέστηκαν στις 20 Οκτωβρίου 2023, σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και πνευματικής συγκίνησης, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου πίστης και προσφοράς.

Στόχος είναι η περαιτέρω αναβάθμιση του ιερού προσκυνήματος, ώστε να υποδέχεται τους πιστούς σε έναν ολοένα πιο καλαίσθητο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, ενόψει και της επόμενης πανήγυρης του Αγίου Εφραίμ, στις 3 Ιανουαρίου 2027.

Η επέτειος των τριών χρόνων από τα εγκαίνια αποτελεί, παράλληλα, αφορμή αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι στηρίζουν το έργο με την προσφορά τους.

Δωρητές, ευεργέτες και εθελοντές συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια ολοκλήρωσης και εξωραϊσμού του ναού, διατηρώντας ζωντανό το πνεύμα της πίστης και της συλλογικής προσφοράς.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Εφραίμ του Θαυματουργού στην Τάλα συνεχίζει έτσι την πορεία του ως ένας χώρος προσευχής, πνευματικής ανακούφισης και ελπίδας, με τις εργασίες να προχωρούν και την προσφορά των πιστών να παραμένει καθοριστική για την ολοκλήρωση του έργου.