Στη Λάρνακα η 21η διεθνής συνάντηση των χωρών που χρησιμοποιούν τα ισραηλινά πυραυλικά συστήματα SPIKE

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κατασκευάστριας εταιρείας Rafael Advanced Defense Systems, κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους χρήστες της οικογένειας SPIKE το νέο σύστημα L-SPIKE, το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών.

Πρόκειται για οπλικά συστήματα που μπορούν να παραμένουν για ορισμένο χρονικό διάστημα στον αέρα, επιτρέποντας τον εντοπισμό και την προσβολή στόχων. Όπως αναφέρει η Rafael, το L-SPIKE αξιοποιεί την τεχνολογία των υφιστάμενων συστημάτων SPIKE και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους ήδη διαθέσιμους εκτοξευτές τους, προσθέτοντας νέες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης παρουσιάστηκαν επίσης νέες εφαρμογές του πυραυλικού συστήματος SPIKE LR2, καθώς και δυνατότητες ενσωμάτωσης των SPIKE ER2 και SPIKE NLOS σε χερσαία, εναέρια και ναυτικά μέσα.

Συμμετοχή της Εθνικής Φρουράς

Στη σημασία της ανταλλαγής επιχειρησιακής εμπειρίας μεταξύ των χωρών που χρησιμοποιούν τα συστήματα SPIKE αναφέρθηκε ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Νεόφυτος Παχουλίδης.

Όπως δήλωσε, η συγκεκριμένη διοργάνωση επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να ανταλλάσσουν τεχνικές γνώσεις και εμπειρίες σε θέματα εκπαίδευσης, επιχειρησιακής αξιοποίησης και υποστήριξης των οπλικών συστημάτων.

Ο ίδιος σημείωσε ότι μέσα από τη συνεργασία αυτή η Εθνική Φρουρά έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί διδάγματα από άλλους στρατούς και να τα προσαρμόζει στις δικές της επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Διαγωνισμός με πραγματικές βολές

Στο πλαίσιο της τριήμερης συνάντησης πραγματοποιήθηκε διεθνής διαγωνισμός με τη συμμετοχή εννέα εθνικών στρατιωτικών ομάδων, οι οποίες αξιολογήθηκαν στις γνώσεις και στις δεξιότητές τους στη χρήση του SPIKE LR2.

Οι ομάδες που επικράτησαν ολοκλήρωσαν τον διαγωνισμό με πραγματικές βολές πυραύλων SPIKE SR.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμη παρουσιάσεις από τις εθνικές αντιπροσωπείες σχετικά με την επιχειρησιακή χρήση των συστημάτων, καθώς και συζητήσεις για τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες συνεργασίας με την αμυντική βιομηχανία.

Σε 48 χώρες τα συστήματα SPIKE

Σύμφωνα με τη Rafael, τέσσερις νέες χώρες προστέθηκαν στους πελάτες της οικογένειας SPIKE από την προηγούμενη ετήσια συνάντηση, με αποτέλεσμα τα συστήματα να χρησιμοποιούνται πλέον σε περίπου 48 χώρες διεθνώς.

Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας και επικεφαλής της Διεύθυνσης Τακτικών Όπλων Ακριβείας, Ραν Κάπλαν, ανέφερε ότι λειτουργούν σήμερα 13 γραμμές παραγωγής SPIKE σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως εξήγησε, η Rafael και η ευρωπαϊκή κοινοπραξία EuroSpike, στην οποία συμμετέχουν οι Diehl Defence, Rheinmetall Electronics και Rafael, προχωρούν σε επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού.

Το SPIKE Users Club ιδρύθηκε το 2003 και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, με τη συμμετοχή στρατιωτικών αντιπροσωπειών από χώρες που διαθέτουν τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα.