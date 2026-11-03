Δικαστικό «όχι» στον τέως κοινοτάρχη Παλαιχωρίου - Παραμένει σε ισχύ η παύση του από το αξίωμα

Ο πρώην κοινοτάρχης είχε προσφύγει στο Δικαστήριο ζητώντας την ακύρωση της απόφασης παύσης του, η οποία λήφθηκε μετά τη διαπίστωση ότι είχε στο παρελθόν καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα που εμπίπτει στην κατηγορία των αδικημάτων που αφορούν έλλειψη τιμιότητας ή και ηθική αισχρότητα.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, η απόφαση του Επάρχου βασίστηκε στις πρόνοιες του περί Κοινοτήτων Νόμου, οι οποίες προβλέπουν αυτοδίκαιη παύση από το αξίωμα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Δεν διαπιστώθηκε ανεπανόρθωτη ζημιά

Με την ενδιάμεση απόφασή του, το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι δεν προκύπτει έκδηλη παρανομία ούτε ανεπανόρθωτη ζημιά, προϋποθέσεις που απαιτούνται για την έκδοση διατάγματος αναστολής.

Το Δικαστήριο σημειώνει ότι ζητήματα που αφορούν τη φήμη, την πολιτική εικόνα ή ακόμη και την απώλεια της θητείας ενός αιρετού αξιωματούχου δεν συνιστούν ανεπανόρθωτη βλάβη, καθώς μπορούν να αποκατασταθούν σε περίπτωση που ο αιτητής δικαιωθεί κατά την τελική εκδίκαση της υπόθεσης.

Υπερισχύει το δημόσιο συμφέρον

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα του δημόσιου συμφέροντος.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η ανάγκη για εύρυθμη, ομαλή και ηθικά αδιαμφισβήτητη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης υπερισχύει των προσωπικών συνεπειών που επικαλείται ο αιτητής από την παύση του από το αξίωμα.

Η απόφαση θεωρείται σημαντική καθώς αγγίζει ζητήματα λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και καθορίζει τα όρια της δικαστικής παρέμβασης σε ενδιάμεσο στάδιο πριν από την οριστική εκδίκαση μιας προσφυγής.

Την υπόθεση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας χειρίστηκαν η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Γιάννα Χατζηχάννα, η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας Θεοδώρα Πιπερή και ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Σίμος Πλατής.