Η Πλατεία Ηρώων έχει ξανά ζωή | Σωκράτης Στρατής – Χρίστος Πασαδάκης στο ΠΟΛcast με τον Γιάννη Πάζουρο

Απαντούν για το πράσινο στην πλατεία και κατά πόσο θα μπορούσαν να φυτευτούν περισσότερα ή και μεγαλύτερα δέντρα, καθώς και για διάφορα άλλα, μικρά και μεγάλα, που εντόπισαν οι Λεμεσιανοί κατά το πρώτο διάστημα επαναλειτουργίας της ιστορικής πλατείας.

Οι αρχιτέκτονες του έργου εξηγούν γιατί χρειάστηκαν 4 εκατομμύρια ευρώ, ποιες ήταν οι βασικές προϋποθέσεις του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισαν και πώς ο δημόσιος χώρος μπορεί να εξελίσσεται και να διαμορφώνεται μέσα από τη χρήση του από τους πολίτες.

Η επαναλειτουργία της πλατείας έφερε μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους αρχιτέκτονες να καταγράφουν τα σχόλια για ερευνητικούς σκοπούς. Μεταξύ άλλων, μας εξηγούν και τι είναι αυτά τα πολύχρωμα σχήματα που μοιάζουν με παιχνίδι στο κέντρο της πλατείας και τι ακριβώς κρύβουν.