Οι αρχιτέκτονες της ανανεωμένης Πλατείας Ηρώων, Σωκράτης Στρατής και Χρίστος Πασαδάκης, συζητούν στο στούντιο του ΠΟΛcast με το Γιάννη Πάζουρο, για τη νέα όψη της πλατείας, τους στόχους της ανάπλασης και κατά πόσο έχουν επιτευχθεί. Τι είναι αυτό που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη στην Πλατεία Ηρώων και τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα;
Η Πλατεία Ηρώων έχει ξανά ζωή | Σωκράτης Στρατής – Χρίστος Πασαδάκης στο ΠΟΛcast με τον Γιάννη Πάζουρο
Γιατί χρειάστηκαν 4 εκατομμύρια ευρώ, ποιες ήταν οι βασικές προϋποθέσεις του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισαν και πώς ο δημόσιος χώρος μπορεί να εξελίσσεται και να διαμορφώνεται μέσα από τη χρήση του από τους πολίτες
Απαντούν για το πράσινο στην πλατεία και κατά πόσο θα μπορούσαν να φυτευτούν περισσότερα ή και μεγαλύτερα δέντρα, καθώς και για διάφορα άλλα, μικρά και μεγάλα, που εντόπισαν οι Λεμεσιανοί κατά το πρώτο διάστημα επαναλειτουργίας της ιστορικής πλατείας.
Οι αρχιτέκτονες του έργου εξηγούν γιατί χρειάστηκαν 4 εκατομμύρια ευρώ, ποιες ήταν οι βασικές προϋποθέσεις του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισαν και πώς ο δημόσιος χώρος μπορεί να εξελίσσεται και να διαμορφώνεται μέσα από τη χρήση του από τους πολίτες.
Η επαναλειτουργία της πλατείας έφερε μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους αρχιτέκτονες να καταγράφουν τα σχόλια για ερευνητικούς σκοπούς. Μεταξύ άλλων, μας εξηγούν και τι είναι αυτά τα πολύχρωμα σχήματα που μοιάζουν με παιχνίδι στο κέντρο της πλατείας και τι ακριβώς κρύβουν.
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