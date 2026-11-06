Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά στην Αναρίτα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 13:00, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη τοποθεσία "ΣΚΑΛΙ" στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αναρίτας.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:30, αφού έκαψε έκταση δύο δεκαρίων από ξηρά χόρτα και χαμηλή άγρια βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα και 3 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμε και η κοινότητα με 1 εκσκαφέα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.