Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αναρίτας της επαρχίας Πάφου.
Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά στην Αναρίτα
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 13:00, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη τοποθεσία "ΣΚΑΛΙ" στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αναρίτας.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:30, αφού έκαψε έκταση δύο δεκαρίων από ξηρά χόρτα και χαμηλή άγρια βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα και 3 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμε και η κοινότητα με 1 εκσκαφέα.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
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