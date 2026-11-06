Κοινότητα Σιάς: Σχέδιο δράσης για τις επιπτώσεις του λατομείου με τη συμμετοχή κατοίκων και φορέων – Στο επίκεντρο θόρυβος, σκόνη και δονήσεις

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, στόχος είναι να διαμορφωθούν συνθήκες αρμονικής συνύπαρξης της τοπικής κοινωνίας με τη λατομική δραστηριότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και αναγνωρίζοντας τη σημασία της παραγωγικής δραστηριότητας για την οικονομία. Ο κ. Σενέκης σημείωσε ότι οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων και να προκύπτουν μέσα από συνεννόηση και συνεργασία.

Κατά την επίσκεψη, ο Υπουργός είχε ευρεία συνάντηση με το Κοινοτικό Συμβούλιο, εκπροσώπους αρμόδιων κρατικών Υπηρεσιών και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Στη συζήτηση εξετάστηκαν θέματα που αφορούν τη λατομική δραστηριότητα, τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, την εγγύτητα της οικιστικής ζώνης στο λατομείο και τη λειτουργία του πεδίου βολής.

Συμφωνήθηκε η σύσταση επιτροπής, υπό τον συντονισμό της Υπηρεσίας Μεταλλείων και Λατομείων, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Κοινοτικού Συμβουλίου, οι μελετητές της κοινότητας, η εταιρεία που δραστηριοποιείται στο λατομείο και άλλοι αρμόδιοι φορείς. Η πρώτη συνεδρίαση προγραμματίζεται σύντομα, με στόχο την κατάρτιση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης που θα περιλαμβάνει σαφείς προτεραιότητες, χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στα ζητήματα που θα εξεταστούν περιλαμβάνονται η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των δονήσεων, του θορύβου και της σκόνης, η καλύτερη ενημέρωση της κοινότητας για τις προγραμματισμένες εργασίες και η σταδιακή περιβαλλοντική αποκατάσταση χώρων όπου έχει ολοκληρωθεί η λατομική δραστηριότητα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο κ. Σενέκης τόνισε ότι η αντιμετώπιση των ζητημάτων προϋποθέτει συνεχή επικοινωνία, αμοιβαία κατανόηση και αποφάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της περιοχής. Επισήμανε ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η ποιότητα ζωής των κατοίκων και η συνέχιση της νόμιμης οικονομικής δραστηριότητας μπορούν να συνυπάρχουν με κατάλληλο σχεδιασμό, συνεργασία και επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις.

Ο Υπουργός επαναβεβαίωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου παραμένουν στη διάθεση του Κοινοτικού Συμβουλίου και των κατοίκων, με στόχο τη συνέχιση του διαλόγου και την προώθηση ουσιαστικών λύσεων προς όφελος της κοινότητας Σιας.

Πηγή: ΚΥΠΕ