Οι προοπτικές αδελφοποίησης Λάρνακας-Μανάμα

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Λάρνακας, η αδελφοποίηση δημιουργεί το πλαίσιο για ανάπτυξη ουσιαστικών συνεργασιών στους τομείς του τουρισμού, του εμπορίου, των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, με στόχο τη δημιουργία σταθερών δεσμών μεταξύ των δύο πόλεων. Κατά τις επαφές που έγιναν στη Μανάμα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες ενίσχυσης των τουριστικών ροών μεταξύ των δύο προορισμών, στην ανάπτυξη εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων και στη δημιουργία συνεργειών στους τομείς της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και της γαλάζιας οικονομίας. Παρουσιάστηκε, παράλληλα, η αναπτυσσόμενη δυναμική της Λάρνακας στους τομείς της έρευνας και της Ανώτατης Εκπαίδευσης, μέσα από τη λειτουργία του Cyprus Marine and Maritime Institute – CMMI, αλλά και τη δημιουργία της νέας Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ.

Ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας δήλωσε ότι η συμφωνία αδελφοποίησης αποτελεί την αφετηρία μιας ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ της Λάρνακας και της Μανάμα, με στόχο να μην παραμείνει μια συμβολική πράξη αλλά να μετατραπεί σε ένα πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης, εξωστρέφειας και δημιουργίας νέων ευκαιριών.

«Η συνεργασία στους τομείς του τουρισμού, του εμπορίου και των επενδύσεων μπορεί ν’ ανοίξει νέους δρόμους για τη Λάρνακα και την επιχειρηματική της κοινότητα, ενώ ιδιαίτερες προοπτικές δημιουργούνται και στους τομείς της Εκπαίδευσης, της έρευνας, της ναυτιλίας και της καινοτομίας. Θέλουμε η σχέση Λάρνακας-Μανάμα να αποκτήσει πραγματικό περιεχόμενο και να δημιουργήσει σταθερές γέφυρες μεταξύ των επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών φορέων και πάνω απ’ όλα των ανθρώπων των δύο πόλεων», σημείωσε ο κ. Βύρας. Να σημειωθεί πως η αδελφοποίηση με τη Μανάμα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Δήμου Λάρνακας για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και εξωστρέφειας της πόλης, για προσέλκυση νέων συνεργασιών και για δημιουργία αναπτυξιακών ευκαιριών προς όφελος της Λάρνακας και των δημοτών της.

Τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του Δήμου Λάρνακας ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας και εκ μέρους της Μανάμα η κ. Aleya Yahya, γενική διευθύντρια του Yπουργείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν.