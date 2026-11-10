Πέντε αναπάντητα ερωτήματα

Η μόνιμη εκπρόσωπος της Κύπρου στα ΗΕ απηύθυνε πέντε ερωτήσεις στον Σινιρλίογλου. Και λίγες είναι πέντε ερωτήσεις. Αν ήμουν εγώ, θα υπέβαλλα τουλάχιστον πενήντα ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής:

«1) Σε επιστολή σας προς τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ στις 19 Μαΐου 2022, αναφέρατε ότι νομικώς τελείωσε το 1963 η ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αφού η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα κυρίαρχο κράτος μέλος των ΗΕ, αναγνωρίζετε πλέον την κυριαρχία της, την ανεξαρτησία της και την εδαφική της ακεραιότητα; Δέχεστε και ότι είναι μέλος των ΗΕ;

2) Τον Αύγουστο του 2023 οι Τουρκοκύπριοι επιτέθηκαν στην Ειρηνευτική Δύναμη των ΗΕ στη νεκρή ζώνη στην Πύλα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ καταδίκασε αυτό το γεγονός. Καταδικάζετε αυτές τις επιθέσεις; Δέχεστε ότι είναι απαράδεχτες οι απειλές και η βία κατά της Ειρηνευτικής Δύναμης των ΗΕ και ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν;

3) Τον Ιούλιο του 2021 το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε ομόφωνα τη δήλωση σε σχέση με το ότι θα ανοίξει περισσότερο το Βαρώσι. Ζήτησε να ανακληθούν τα βήματα που γίνονται από τον Οκτώβριο του 2020. Ως υποψήφιος Γενικός Γραμματέας στηρίζετε αυτή τη στάση του Συμβουλίου; Αν αναλάβετε καθήκοντα, θα ενθαρρύνετε την εφαρμογή των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ασκώντας την εξουσία σας;

4) Το 2024 η Επιτροπή των ΗΕ Κατά των Βασανιστηρίων εξέφρασε τις ανησυχίες της για τους ισχυρισμούς περί εκτεταμένων βασανιστηρίων στην Τουρκία. Συμμερίζεστε τις ανησυχίες της Επιτροπής; Στηρίζετε τις ανεξάρτητες, αμερόληπτες και αποτελεσματικές έρευνες γι’ αυτούς τους ισχυρισμούς;

5) Η Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θεώρησε αντίθετες με τον νόμο τις γενικές απαγορεύσεις για διαδηλώσεις μετά τη σύλληψη του δημάρχου του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης, Ιμάμογλου το 2025. Στηρίζετε αυτή την αξιολόγηση; Ως Γενικός Γραμματέας απευθύνετε ανοικτή έκκληση να σέβονται όλα τα κράτη μέλη τις ελευθερίες έκφρασης και ειρηνικής συγκέντρωσης;».

Ο Σινιρλίογλου δεν απάντησε σε καμία από αυτές τις ερωτήσεις. Προσπάθησε να τις προσπεράσει με ασάφειες. Μήπως είναι εύκολο να είσαι εκπρόσωπος στα ΗΕ ενός κράτους κατακτητή; Θα μπορούσε να τον ρωτήσει και για τη συνεργασία με τους τρομοκράτες τζιχαντιστές στη Συρία. Ή μήπως δεν θα μπορούσε να ρωτήσει για τη λεηλασία περιουσιών λαφύρων με πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας στην Κύπρο; Για τη σύλληψη των Ελληνοκυπρίων που ήρθαν να δουν τα χώματά τους. Για τη μεταφορά πληθυσμού από την Τουρκία. Δεν θα μπορούσε να ρωτήσει; Και σε αυτά δεν θα μπορούσε να απαντήσει…

Το δίκαιο στην Κύπρο είναι το θέμα το οποίο δεν αρέσει πιο πολύ στην Τουρκία. Και στην Τουρκία δεν αρέσει καθόλου. Έκανε όπλο τον νόμο για να συνθλίψει τους αντιπολιτευομένους εκεί. Και γι’ αυτό θέλει να κατοχυρώσει πολιτικώς την κατοχή της στην Κύπρο, αποφεύγοντας το δίκαιο. Λέει διχοτόμηση. Λέει δύο κράτη. Όμως, πιστέψτε πως και αυτό δεν το θέλει. Αγαπά την πειρατεία! Πότε θα τελειώσει η αγάπη της για την πειρατεία; Όταν τελειώσει η αγάπη με τις ΗΠΑ!