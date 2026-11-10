Το παιχνίδι με τον χρόνο στο Κυπριακό

Η κ. Ολγκίν έδωσε απαντήσεις σε πολλά ζητήματα και κυρίως ανέδειξε την αδυναμία των εμπλεκόμενων πλευρών να καταλήξουν σε συμφωνία, ακόμα και στα πιο μικρά θέματα. Η στάση των δύο ηγετών δυσχεραίνει την προσπάθεια του ΟΗΕ να οδηγήσει τον διάλογο στην ουσία του προβλήματος.

Είναι πλέον ολοφάνερο ότι έχει επικρατήσει ο τακτικισμός μεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίες ροκανίζουν τον χρόνο ώστε να αποφύγουν το ενδεχόμενο να βρεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών κατά τη θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες. Η θητεία του συγκεκριμένου ΓΓ του ΟΗΕ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026.

Ο κ. Γκουτέρες γνωρίζει με λεπτομέρεια το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι, αφού κατά τη θητεία του κορυφώθηκαν οι συνομιλίες στο Κυπριακό. Συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις του Κραν Μοντανά και γνωρίζει πολύ καλά τις ανησυχίες και τα τερτίπια των εμπλεκόμενων πλευρών. Η γνώση που κουβαλάει θα μπορούσε αφενός να βοηθήσει τη διαδικασία και αφετέρου να φέρει τις διάφορες πλευρές ενώπιον των ευθυνών τους.

Ένας νέος ΓΓ του ΟΗΕ θα πρέπει να εντρυφήσει στο πρόβλημα και να αποκτήσει αντίληψη για όλες τις πτυχές. Θα πρέπει να κατανοήσει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στο τραπέζι οι διάφορες πλευρές. Όλα τούτα συνεπάγονται χρόνο και άρα το πρόβλημα μεταφέρεται παρακάτω. Αυτός ήταν και συνεχίζει να είναι ο στρατηγικός στόχος όλων των πλευρών. Είναι στο μόνο πράγμα που συγκλίνουν οι αντίπαλοι παίκτες στο γήπεδο του Κυπριακού.

Βέβαια χθες οι δύο ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία για ορισμένα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αφού πρώτα έγιναν δέκτες της αυστηρής προειδοποίησης της κ. Ολγκίν, η οποία διαμήνυσε πως θα υπάρξει οριστικό ναυάγιο εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα στην τριμερή συνάντηση της Δευτέρας. Άλλωστε, ο φόβος της απόδοσης ευθυνών για ένα νέο αδιέξοδο αποτελούσε ανέκαθεν παράγοντα κινητοποίησης των δύο πλευρών. Δεν είναι τυχαίο ότι σημαντικό μέρος της στρατηγικής τους επικεντρώνεται διαχρονικά στην αποφυγή ανάληψης ευθύνης και στην απόδοσή της στην άλλη πλευρά, σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας.

Εδώ που έχουμε φτάσει, οποιασδήποτε μορφής κινητικότητα, θεωρείται σημαντική εξέλιξη που δημιουργεί έστω αμυδρές ελπίδες για το Κυπριακό. Τα Ηνωμένα Έθνη τόνισαν χθες ότι τις προσεχείς εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών και του Αντόνιο Γκουτέρες. Το ερώτημα πλέον αφορά το κατά πόσον οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να αξιοποιήσουν το διάστημα που απομένει στη θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες για να καταλήξουν σε συμφωνία στο Κυπριακό.