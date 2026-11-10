Η νέα αντιπαράθεση γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει όμηρος των γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Χρειάστηκε η διπλωματική παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας για να προχωρήσουν οι έρευνες ενός έργου που, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα αποτελούσε αυτονόητη επένδυση στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
Η Τουρκία έχει περισσότερα να κερδίσει από τη λύση
Η Τουρκία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κάθε ενεργειακή πρωτοβουλία που δεν περνά από την ίδια ως απειλή για τα συμφέροντά της. Είναι όμως πράγματι έτσι; Μήπως η Άγκυρα, επιμένοντας στη διατήρηση του κυπριακού προβλήματος, υπονομεύει τα δικά της μακροπρόθεσμα συμφέροντα;
Μια λύση του Κυπριακού, στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, θα μπορούσε να μετατρέψει την Τουρκία από παράγοντα αντιπαράθεσης σε πρωταγωνιστή της περιφερειακής συνεργασίας. Θα άνοιγε τον δρόμο για ενεργειακές διασυνδέσεις, εμπορικές συνεργασίες και επενδύσεις, στις οποίες η ίδια θα μπορούσε να συμμετέχει αντί να επιχειρεί να τις εμποδίσει.
Η γεωγραφική θέση της Τουρκίας αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα. Η πρόσβασή της στις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου, η δυνατότητα μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη και η ανάπτυξη νέων εμπορικών διαδρομών θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά οικονομικά και στρατηγικά οφέλη.
Παράλληλα, η επίλυση του Κυπριακού θα αφαιρούσε ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στις σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ουσιαστικότερη οικονομική συνεργασία και αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης. Θα περιόριζε, επίσης, τις στρατιωτικές δαπάνες και τους κινδύνους κρίσεων, χωρίς να στερεί από την Άγκυρα τον θεμιτό ρόλο της στην περιοχή.
Κανείς ασφαλώς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι η Τουρκία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον στρατηγικό έλεγχο που της προσφέρει η σημερινή κατάσταση. Αυτό ακριβώς είναι το δίλημμα που καλείται να αντιμετωπίσει.
Θέλει να ελέγχει μια διαιρεμένη Κύπρο ή να επωφελείται από μια επανενωμένη Κύπρο, ενταγμένη σε ένα ευρύτερο σύστημα περιφερειακής συνεργασίας;
Η πραγματική ισχύς μιας χώρας δεν μετριέται μόνο από τη δυνατότητά της να εμποδίζει τους άλλους. Μετριέται κυρίως από την ικανότητά της να δημιουργεί κοινά συμφέροντα. Και στην περίπτωση της Τουρκίας, η ειρήνη μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο επικερδής από τη διαρκή αντιπαράθεση.
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