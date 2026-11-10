Αγ. Ονησιφόρου: Ζητά περισσότερη αστυνόμευση και κάμερες μετά τις νέες ζημιές στην Πλατεία Μουττάλου

Ο κ. Ονησιφόρου εξέφρασε με γραπτή του ανακοίνωση, την έντονη ανησυχία του για την επαναλαμβανόμενη, όπως ανέφερε, παραβατική συμπεριφορά στην περιοχή, διερωτώμενος μέχρι πού μπορεί να φτάσει η κατάσταση. Όπως σημείωσε, την ώρα που ο Δήμος Πάφου καταβάλλει προσπάθειες για τη συντήρηση, την αναβάθμιση και την αισθητική βελτίωση της περιοχής, καταγράφονται περιστατικά καταστροφών σε δημόσιους χώρους. Ο δημαρχεύων Πάφου τόνισε ότι το περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, καθώς, όπως ανέφερε, ο Δήμος δέχεται συνεχώς παράπονα από κατοίκους του Μουττάλου για μοτοσικλέτες που κάνουν κόντρες, οχληρία, ζημιές σε δημόσιες υποδομές, αλλά και περιστατικά πυρπόλησης κάδων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταγγελίες κατοίκων ότι επικοινωνούν με την Αστυνομία για τέτοια περιστατικά, χωρίς, όπως υποστηρίζουν, να υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις η αναμενόμενη ανταπόκριση.

Ο κ. Ονησιφόρου υπογράμμισε ότι πρόκειται για ζήτημα που θα πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τους αρμόδιους, ζητώντας μεγαλύτερη παρουσία της Αστυνομίας στην περιοχή, ουσιαστικούς ελέγχους και άμεση ανταπόκριση στις καταγγελίες των κατοίκων. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο της Αστυνομίας. Όπως ανέφερε, το Δημαρχείο, το Δημοτικό Συμβούλιο και το δημοτικό προσωπικό έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και δεν μπορούν να λειτουργούν ως αστυνομικοί.

Στο τραπέζι η εγκατάσταση καμερών

Ως ένα από τα μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των περιστατικών, ο δημαρχεύων Πάφου έθεσε την εγκατάσταση καμερών στην Πλατεία Μουττάλου, αλλά και σε άλλα σημεία της περιοχής όπου παρατηρούνται επανειλημμένα προβλήματα. Όπως διευκρίνισε, μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει πάντοτε στο πλαίσιο όσων προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ίδιος εξέφρασε παράλληλα την ανησυχία του για το οικονομικό κόστος που επωμίζονται οι δημότες, καθώς, όπως σημείωσε, ο Δήμος καλείται επανειλημμένα να δαπανά χρήματα για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από τέτοιες συμπεριφορές. Ο κ. Ονησιφόρου ζήτησε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων. Όπως ανέφερε, στόχος των παρεμβάσεών του δεν είναι η δημιουργία αντιπαράθεσης με οποιονδήποτε, αλλά η ανάδειξη ενός προβλήματος που, όπως υποστήριξε, έχει πλέον κουράσει τους κατοίκους της περιοχής.

Καταλήγοντας, ο δημαρχεύων Πάφου υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι του Μουττάλου δικαιούνται να αισθάνονται ασφαλείς στη γειτονιά τους και να γνωρίζουν ότι τα παράπονά τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, τονίζοντας πως δεν μπορεί οι δημότες να καλούνται διαρκώς να πληρώνουν το κόστος των ζημιών χωρίς να αντιμετωπίζεται η αιτία του προβλήματος. Ο κ. Ονησιφόρου κάλεσε, τέλος, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.