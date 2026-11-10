Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη έως το 2032

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι η στρατηγική καθοδηγείται από το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο της Κυβέρνησης, τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, με στόχο μια ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία και ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και κοινωνικά υπεύθυνο κράτος.

Ως στόχο έως το 2032 περιέγραψε την ανάδειξη της Κύπρου σε κορυφαίο περιφερειακό κόμβο ΤΝ και σε αξιόπιστη ευρωπαϊκή δικαιοδοσία για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και τη διεθνή επέκταση λύσεων και υπηρεσιών ΤΝ, καθώς και σε γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών περιοχών.

Η Κύπρος, σημείωσε, δεν επιδιώκει να ανταγωνιστεί τα μεγαλύτερα διεθνή οικοσυστήματα ως προς την κλίμακα, είτε πρόκειται για υποδομές είτε για πολύ μεγάλα μοντέλα ΤΝ. «Η προσέγγισή μας εστιάζει εμφατικά στην εφαρμογή και υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης εκεί όπου μπορεί να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη αξία για τη χώρα», ανέφερε.

Η στρατηγική ορίζει ως κύρια προτεραιότητα τον δημόσιο τομέα, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών. Παράλληλα, θέτει πέντε τομείς της οικονομίας ως βασικά πεδία εστίασης: χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και FinTech, υγεία, τουρισμός και φιλοξενία, νομικές υπηρεσίες, καθώς και ναυτιλία και θαλάσσιες μεταφορές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, πρόκειται για τομείς στους οποίους η Κύπρος διαθέτει θεσμική γνώση και υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης μέσω της ΤΝ.

Η έρευνα και η καινοτομία παραμένουν καταλύτης. Η στρατηγική προβλέπει την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας και δυνατοτήτων σε πέντε πεδία: ενέργεια και περιβάλλον, αυτόνομα συστήματα, ασφάλεια, άμυνα και τεχνολογίες διαστήματος, υγεία και βιοεπιστήμες, καθώς και ασύρματα δίκτυα νέας γενιάς. Μεταξύ άλλων, επιδιώκεται η δημιουργία εξειδικευμένων sandboxes για την ανάπτυξη και τον έλεγχο καινοτόμων λύσεων ΤΝ.

Κεντρικός πυλώνας είναι επίσης το ανθρώπινο δυναμικό. Το πλαίσιο της στρατηγικής καλύπτει την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε οι άνθρωποι να κατανοούν την ΤΝ, να την αξιολογούν κριτικά και να τη χρησιμοποιούν υπεύθυνα, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και όχι αντικαθιστώντας σιωπηλά τους εργαζομένους.

Προβλέπεται πρόγραμμα εθνικού γραμματισμού στην ΤΝ, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, για τέσσερις ηλικιακές βαθμίδες από 6 έως 18 ετών. Στόχος είναι να μετρώνται η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τη χρήση ΤΝ, και όχι απλώς η συχνότητα χρήσης της.

Η στρατηγική αναφέρεται επίσης στην ανάγκη επανακατάρτισης ενηλίκων εργαζομένων, με τομεακές δεξιότητες για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Ως μία από τις κύριες δράσεις ορίζεται το πρόγραμμα μικροδιαπιστευτηρίων FutureAI CY, με στόχο να εκπαιδευτούν 1.000 εργαζόμενοι κατά την πιλοτική εφαρμογή του. Προβλέπεται, ακόμη, ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης για δημόσιους λειτουργούς.

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι το πλαίσιο θα σχεδιαστεί λεπτομερώς με τους αρμόδιους φορείς, με κύριο ρόλο για το Υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα, ορίζεται Εθνικό Παρατηρητήριο Δεξιοτήτων ΤΝ, ώστε οι πολιτικές και οι πρακτικές αποφάσεις να ευθυγραμμίζουν τα προγράμματα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η Κύπρος φιλοδοξεί επίσης να αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβο εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΤΝ. Η αξιοποίηση πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων κατάρτισης αποσκοπεί στην προσέλκυση ταλέντου και εξειδικευμένων ιδρυμάτων διεθνούς κύρους, καθώς και στην ανάπτυξη ποιοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με διεθνή απήχηση και έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές της ΤΝ.

Στη στρατηγική περιλαμβάνονται επενδύσεις σε υπολογιστικές υποδομές και μηχανισμοί τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης για υπουργεία και δημόσιους φορείς, με σκοπό την επιτάχυνση της ανάπτυξης και εφαρμογής λύσεων ΤΝ στη δημόσια διοίκηση. Προβλέπονται, επίσης, εξειδικευμένες δομές που θα παρέχουν τεχνογνωσία και δυνατότητες ανάπτυξης, δοκιμής και αξιολόγησης καινοτόμων εφαρμογών.

Προτείνονται 12 εμβληματικά προγράμματα προς υλοποίηση έως το 2032. Θα συγκεκριμενοποιηθούν και θα ιεραρχηθούν σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και φορείς, στο πλαίσιο τριετούς κυλιόμενου σχεδίου δράσης, το οποίο θα καθορίζει και τις αναγκαίες πηγές χρηματοδότησης.

Η στρατηγική θέτει μετρήσιμους εθνικούς στόχους: αύξηση της χρήσης ΤΝ από τις επιχειρήσεις από 9,3% το 2025 σε 75% το 2032, τουλάχιστον 3.000 εξειδικευμένους επαγγελματίες ΤΝ έως το 2032, βελτίωση της εθνικής παραγωγικότητας έως και 15% μέσω της οριζόντιας επίδρασης της ΤΝ και διεύρυνση του ΑΕΠ έως και 12% έως το 2032. Η επίτευξή τους, ανέφερε ο Υφυπουργός, προϋποθέτει σαφείς επενδύσεις και αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής και αφορά όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όχι μόνο την Κυβέρνηση. Η πρόοδος θα αξιολογείται και οι παρεμβάσεις θα προσαρμόζονται ανάλογα.

Η νέα στρατηγική ολοκληρώθηκε βάσει των εισηγήσεων της Εθνικής Εξειδικευμένης Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, υπό την καθοδήγηση και την προεδρία του Επικεφαλής Επιστήμονα, Δημήτρη Σκουρίδη. Ο κ. Δαμιανού τον ευχαρίστησε, μαζί με τα μέλη της Επιτροπής και όλους όσοι συνέβαλαν στη δημόσια διαβούλευση.

Πηγή: ΚΥΠΕ