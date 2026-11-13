Βρήκαν το κράτος μπροστά τους: Στον «αέρα» παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Λεμεσό λόγω ρωσικών συμβόλων - Προειδοποιούν με ακύρωση και ζητούν αποζημιώσεις

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σάμπο (FIAS) ζητά την εφαρμογή της απόφασής της να επιτρέπεται η συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών με τα εθνικά τους σύμβολα. Ωστόσο, ο ΚΟΑ διατηρεί τους περιορισμούς, επικαλούμενος τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία και να επιτρέπει τη συμμετοχή τους ως «παγκόσμιοι αθλητές».

Βρήκαν το κράτος μπροστά τους

Ο ΚΟΑ επικαλείται τη συνυπογραφή τεσσάρων κοινών δηλώσεων της Κύπρου με άλλες χώρες για τους περιορισμούς εις βάρος της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στον διεθνή αθλητισμό, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι αθλητές από τις δύο χώρες μπορούν να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις στην Κύπρο, αλλά χωρίς τις εθνικές τους σημαίες και τους ύμνους τους.

Ο ΚΟΑ εξέτασε το αίτημα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σάμπο, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, η απάντηση ήταν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να παραμείνει συνεπής στη δέσμευση να μην επιτρέπει τη συμμετοχή τους με εθνικά σύμβολα και εθνικούς ύμνους. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σύγκρουση με αποφάσεις διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, οι οποίες επιτρέπουν πλέον σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές να συμμετέχουν με τον εθνικό ύμνο και τα σύμβολά τους.

Από πλευράς ΚΟΑ αναγνωρίζεται ότι οι εξελίξεις έχουν δημιουργήσει σύγκρουση μεταξύ πολιτικών αποφάσεων και διεθνούς αθλητισμού.

Μεγάλο ενδεχόμενο να ακυρωθούν οι αγώνες

Την έντονη αντίδρασή του εξέφρασε στον «Πολίτη» ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σάμπο, Μάριος Ανδρέου, κάνοντας λόγο για διάκριση εις βάρος των αθλητών.

«Όλες οι χώρες δέχονται τα συμφωνηθέντα, εκτός από την Κύπρο. Είναι κρίμα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι σε μεγάλο μέρος του διεθνούς αθλητισμού έχουν αρθεί οι αντίστοιχοι περιορισμοί.

«Υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να ακυρωθούν οι αγώνες», προειδοποίησε, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος κινδυνεύει να χάσει την άφιξη περίπου 500 ατόμων, αλλά και τη δυνατότητα φιλοξενίας διεθνών διοργανώσεων για τα επόμενα χρόνια.

Ο Μάριος Ανδρέου υπενθύμισε ότι η Κύπρος φιλοξένησε παγκόσμιο πρωτάθλημα Σάμπο το 2024 στη Λάρνακα και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2025 στη Λεμεσό, με τις δύο διοργανώσεις να διεξάγονται χωρίς τη χρήση ρωσικών εθνικών συμβόλων.

Η προειδοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας

Σε επιστολή της 10ης Νοεμβρίου προς τον πρόεδρο του ΚΟΑ, Γιάννη Ιωάννου, η FIAS ζητούσε επείγουσα γραπτή επιβεβαίωση ότι οι Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές θα μπορούν να συμμετάσχουν με τα εθνικά τους σύμβολα.

Υπενθύμισε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 έχει τεθεί σε ισχύ απόφαση που επιτρέπει τη συμμετοχή των δύο χωρών με τις εθνικές τους σημαίες και ύμνους στις διοργανώσεις της.

Μάλιστα, επικαλέστηκε το παράδειγμα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σάμπο στη Θεσσαλονίκη, τον Οκτώβριο του 2026, όπου οι δύο αποστολές αγωνίστηκαν με τα εθνικά τους σύμβολα.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι, εάν δεν επιτραπεί η συμμετοχή υπό αυτούς τους όρους, ενδέχεται να ακυρώσει το πρωτάθλημα στη Λεμεσό και να το μεταφέρει σε άλλη χώρα. Αφήνει επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο αναστολής της φιλοξενίας διεθνών διοργανώσεων στην Κύπρο για τα επόμενα χρόνια, καθώς και διεκδίκησης αποζημιώσεων.

Η άρση των περιορισμών από τη ΔΟΕ

Σε σημαντική αναθεώρηση της στάσης της απέναντι στη Ρωσία και τη Λευκορωσία προχώρησε το 2026 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ). Τον Μάιο ήρε τις προηγούμενες συστάσεις περιορισμών για τη συμμετοχή Λευκορώσων αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις, ενώ στις 7 Ιουλίου αποφάσισε την προσωρινή άρση της αναστολής της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καταργώντας παράλληλα τις αντίστοιχες συστάσεις για τους Ρώσους αθλητές.

Πλέον, οι διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες έχουν την ευχέρεια να αποφασίζουν εάν θα επιτρέπουν τη συμμετοχή των αθλητών με τις εθνικές τους σημαίες και τους ύμνους τους. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε αρκετές ομοσπονδίες, μεταξύ των οποίων και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Σάμπο, στην επαναφορά των εθνικών συμβόλων της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στις διοργανώσεις τους. Ωστόσο, η ΔΟΕ δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση για τη χρήση των ρωσικών εθνικών συμβόλων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.