Eπιστρέφουν οι βροχές: Με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο - Η πρόγνωση αναλυτικά

Σήμερα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια και αργότερα και στο εσωτερικό. Κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ το βράδυ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές.

Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τη Δευτέρα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένονας πιο πάνω απο τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Την Κυριακή αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας και τη Δευτέρα μη αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.