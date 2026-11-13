Υπόθεση με το «στρινγκ» μαθήτριας: Στο Εφετείο με 50 λόγους ο δικηγόρος που καταδικάστηκε – Τον κατήγγειλαν 10 συνάδελφοι του

Ο δικηγόρος προσέφυγε στο Εφετείο προβάλλοντας 50 λόγους, μέσα από τους οποίους επιχειρεί να ανατρέψει τόσο την ουσία της πειθαρχικής καταδίκης όσο και τη διαδικασία που προηγήθηκε. Μεταξύ άλλων, αμφισβητεί τη νομιμοποίηση των προσώπων που υπέβαλαν την καταγγελία, κάνοντας λόγο για αλλότρια κίνητρα, εχθρότητα και εκδικητική συμπεριφορά. Όπως αποκαλύπτεται από τα δικόγραφα, η καταγγελία δεν υποβλήθηκε από τη μαθήτρια, τους γονείς ή το σχολείο της αλλά από 10 δικηγόρους της Πάφου εκ των οποίων μόνο οι δύο κατέθεσαν, τελικά, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Το επίμαχο σχόλιο

Τα γεγονότα της υπόθεσης ανάγονται στις 14/09/2021, όταν ο εγκαλούμενος δικηγόρος εκπροσώπησε τον Δικηγορικό Σύλλογο στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Σχολικής Εφορείας Πάφου. Με αφορμή την εμφάνιση μαθήτριας που συμμετείχε στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για την ενδυματολογική της επιλογή. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Πραγματικά είναι κάποια πράγματα που με ενοχλούν. Απόψε στην Πάφο, σε εκδήλωση που έγινε για τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Εφορείας Πάφου, στην παρουσία του μητροπολίτη Πάφου, του δημάρχου Πάφου αλλά και του υπουργού Παιδείας, με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, η κοπέλα μας ήρθε να τραγουδήσει φορώντας το στρινγκάκι της κάτω από το άσπρο της φόρεμα... Και απορώ. Αυτή αποφάσισε να έρθει όπως ήρθε. Ένα, βρε, ένα πλάσμα να της πει ότι αυτή δεν είναι εμφάνιση για αυτή την εκδήλωση δεν βρέθηκε; Ούτε ένα; Πραγματικά έμεινα άφωνος». Η ανάρτηση προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων, με τον δικηγόρο να προχωρεί στη διαγραφή της.

Βλέπει εκδικητικά κίνητρα…

Στην έφεσή του, ο δικηγόρος προβάλλει ως έναν από τους βασικούς λόγους αμφισβήτησης της πειθαρχικής διαδικασίας το γεγονός ότι η καταγγελία υποβλήθηκε από τρίτα πρόσωπα και όχι από την ίδια τη μαθήτρια ή την οικογένειά της. Υποστηρίζει ότι οι 10 συνάδελφοί του που προσέφυγαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν είχαν έννομο συμφέρον να το πράξουν, καθώς η επίμαχη ανάρτηση δεν αφορούσε τους ίδιους. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι το Συμβούλιο δεν θα έπρεπε να εξέταζε την καταγγελία. Παράλληλα, αποδίδει στους καταγγέλλοντες προσωπικά και εκδικητικά κίνητρα, υποστηρίζοντας ότι η καταγγελία εντασσόταν σε μια προσπάθεια υπονόμευσής του. «Αποφάσισαν να κάνουν την καταγγελία ενώ η ανάρτησή μου είχε διαγραφεί, η οποία ανάρτηση έγινε για να κακίσει την απαράδεκτη στάση αυτών που άφησαν την κοπέλα να παρεβρεθεί στην εκδήλωση με τον τρόπο που εμφανίστηκε. Ουδέποτε έγινε εναντίον μου η οποιαδήποτε καταγγελία από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό ή κινήθηκε ποτέ εναντίον μου η οποιαδήποτε αγωγή ή ποινική διαδικασία για οτιδήποτε από όλα όσα λέχθηκαν ή γράφτηκαν. Τίποτα. Γιατί; Γιατί πολύ απλά δεν διέπραξα τίποτα μεμπτό. Οπόταν προκύπτει το εύλογο ερώτημα προς τι η καταγγελία; Και βεβαίως, αυτό που δεν μπορεί να παραγνωρίζεται ήταν ότι η ανάρτησή μου ήταν πέρα για πέρα αληθινή. Κατηγορούμαι γιατί κατέγραψα την αλήθεια», αναφέρει στην έφεσή του.

Δεν αποδείχθηκε η κατηγορία

Σύμφωνα με τον εφεσείοντα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν αιτιολόγησε ποια στοιχεία καθιστούσαν την ανάρτησή του προσβλητική, σεξιστική ή μειωτική της προσωπικότητας οποιουδήποτε προσώπου. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν προσκομίστηκε μαρτυρία που να καταδεικνύει είτε ότι η ανάρτηση έγινε κακόπιστα είτε ότι η περιγραφή που έδωσε για την εμφάνιση της μαθήτριας ήταν ανακριβής.

Πρόσθετα, υπεραμύνεται της χρήσης της λέξης «στρινγκ», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για όρο που δεν είναι ούτε προσβλητικός ούτε ανήθικος ούτε, βεβαίως, σεξιστικός. Με αυτό το σκεπτικό, αμφισβητεί ότι η συγκεκριμένη διατύπωση μπορούσε να στοιχειοθετήσει το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο καταδικάστηκε.

Ούτε όνομα ούτε φωτογραφία

Ένα ακόμη επιχείρημα που προβάλλεται απο τον δικηγόρο στην έφεσή του αφορά το γεγονός ότι στην επίμαχη ανάρτηση δεν κατονόμασε ούτε δημοσίευσε φωτογραφία της μαθήτριας. Επιχειρώντας να αποσυνδέσει το σχόλιό του από οποιαδήποτε προσωπική επίθεση εναντίον της, υποστηρίζει ότι στόχος του ήταν να επικρίνει όσους είχαν την ευθύνη της εποπτείας της εκδήλωσης και επέτρεψαν, κατά την άποψή του, τη συγκεκριμένη εμφάνιση.

Είναι πολλά τα ψυχολογικά…

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έφεση και στην αμεροληψία των τριών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου που είναι επίσης δικηγόροι. Ο εφεσείων υποστηρίζει ότι δεν αντιμετωπίστηκε από ένα αμερόληπτο όργανο, επικαλούμενος προς απόδειξη του ισχυρισμού του τα πρακτικά της συνεδρίασης που έγινε 18/03/2025.

Συγκεκριμένα, παραπέμπει στη σελίδα 146 των πρακτικών, όπου, όπως αναφέρει, υπέδειξε στον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου ότι ήταν εμμονικός και εχθρικός απέναντί του. Κατά τον ίδιο, ο πρόεδρος τού απάντησε ότι «…είναι πολλά τα ψυχολογικά ζητήματα». Ο δικηγόρος θεωρεί ότι η συγκεκριμένη αναφορά στρεφόταν προσωπικά εναντίον του και συνιστά ένδειξη προκατάληψης από πλευράς του προέδρου. Και προσθέτει, παράλληλα, ότι τα άλλα δύο μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου επέλεξαν να παραμείνουν σιωπηλά, χωρίς να διαφοροποιήσουν τη θέση τους από εκείνη του προέδρου.

«Είσαι παιδόφιλος…»

Τέλος, ο δικηγόρος εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι στην καταδικαστική απόφαση περιλήφθηκαν και σχόλια τρίτων προσώπων που αναρτήθηκαν κάτω από τη δική του δημοσίευση. Ειδική αναφορά κάνει σε σχόλιο με το οποίο χαρακτηριζόταν «παιδόφιλος», διερωτώμενος για ποιον λόγο το Πειθαρχικό Συμβούλιο επέλεξε να το συμπεριλάβει στην απόφασή του, χωρίς, κατά τον ίδιο, να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση για τη σχετική αναφορά.