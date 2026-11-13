Αυθαίρετη μονή στο Κάβο Γκρέκο: Αποφασίζει σήμερα το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων - Προηγήθηκε σειρά επιστολών

Η απόφαση των τεσσάρων από τα πέντε μέλη του Συμβουλίου να ταχθούν υπέρ της αίτησης για πολεοδομική άδεια κατά παρέκκλιση, έρχεται σε αντίθεση με την επίσημα καταθετειμένη θέση των αρμόδιων κρατικών τμημάτων, δηλαδή του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Από την πλευρά του, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου παρενέβη μετά τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στο ΣΥΜΕΠΑ, ζητώντας την πιστή τήρηση της νομοθεσίας και την κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών. Υπογραμμίζοντας ότι η τακτική της εκ των υστέρων νομιμοποίησης υπονομεύει την αξιοπιστία του πολεοδομικού συστήματος, κάλεσε το ΣΥΜΕΠΑ και το Υπουργικό Συμβούλιο να τοποθετηθούν αρνητικά. Στις 16 Οκτωβρίου μόνο ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ ψήφισε αρνητικά για τη νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας, ενώ τα άλλα τέσσερα μέλη (Ένωση Κοινοτήτων, Ένωση Δήμων και δύο άλλα μέλη) ψήφισαν υπέρ.

Παρέμβαση κατά της νομιμοποίησης της αυθαίρετης ανέγερσης μονής έκανε και η Ελεγκτική Υπηρεσία, αποστέλλοντας επιστολή προς τη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, με κοινοποίηση προς τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, τον γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, την αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, τον διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και τον πρόεδρο του ΣΥΜΕΠΑ.

Την ίδια ώρα υπήρξαν και πολιτικές αντιδράσεις. Το ΑΚΕΛ επέκρινε τη θετική εισήγηση, θέτοντας ερωτήματα για το πολεοδομικό μοντέλο της χώρας και την ανάγκη διαφύλαξης της ισονομίας. Το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών ζήτησε άμεση απόρριψη της παρέκκλισης και εφαρμογή των προηγούμενων αποφάσεων για κατεδάφιση, τονίζοντας ότι η περιοχή προστατεύεται αυστηρά από το δίκτυο Natura.

Εξάλλου κοινή επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών και το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, απέστειλαν οι περιβαλλοντκές οργανώσεις, Terra Cypria και Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου. Μεταξύ άλλων, τονίζουν ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί πολεοδομική άδεια κατά παρέκκλιση, καθότι δεν έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις, δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος και δεν έχουν υιοθετηθεί επαρκή αντισταθμιστικά μέτρα. Επίσης σημειώνουν ότι αυτό θα συνιστούσε παράβαση αρκετών διατάξεων σχετικών κοινοτικών Οδηγιών της ΕΕ.