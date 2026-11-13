Σημαντική δυναμική καταγράφει η αγορά ακινήτων από ξένους αγοραστές

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Μαρίνος Κυναιγείρου, ανέφερε ότι η κυπριακή αγορά ακινήτων αποδεικνύει την ελκυστικότητά της σε διεθνές επίπεδο. Όπως σημείωσε, οι αγοραστές από τρίτες χώρες εξακολουθούν να υπερισχύουν σε απόλυτους αριθμούς συναλλαγών, όμως η μεγαλύτερη ποσοστιαία ανάπτυξη προέρχεται πλέον από πολίτες χωρών της ΕΕ.

«Αυτή η διεύρυνση της αγοραστικής βάσης και η αυξημένη ζήτηση από την ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί εχέγγυο σταθερότητας. Η συνεχιζόμενη εισροή ξένων επενδύσεων είναι σημαντική για τον τομέα των ακινήτων και κατ' επέκταση για την κυπριακή οικονομία. Ως Συμβούλιο, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη διατήρηση ασφαλούς και επαγγελματικού περιβάλλοντος για κάθε αγοραστή και επενδυτή», ανέφερε ο κ. Κυναιγείρου.

Κατά το ενιάμηνο του 2026, 1.607 ακίνητα μεταβιβάστηκαν σε 2.004 αγοραστές από χώρες της ΕΕ. Από την άλλη, μεταβιβάστηκαν 1.826 ακίνητα σε 2.501 αγοραστές εκτός ΕΕ.

Ο αριθμός των ακινήτων που πέρασαν σε αγοραστές από χώρες της ΕΕ αυξήθηκε κατά 42,7% σε σύγκριση με το ενιάμηνο του 2025. Για τους αγοραστές εκτός ΕΕ, η αύξηση ήταν 16,2%. Σε επίπεδο προσώπων, ο αριθμός των αγοραστών από την ΕΕ αυξήθηκε κατά 11,7% και των αγοραστών εκτός ΕΕ κατά 9,9% σε σύγκριση με το 2025.

Τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν καταγράφουν επίσης την κινητικότητα στην αγορά. Για ακίνητα που αφορούν 2.301 αγοραστές από χώρες της ΕΕ κατατέθηκαν έγγραφα για 2.094 ακίνητα. Σε σύγκριση με το ενιάμηνο του 2025, σημειώθηκε αύξηση 21,2% στον αριθμό των ακινήτων για τα οποία κατατέθηκαν πωλητήρια έγγραφα και 22,4% στον αριθμό των Ευρωπαίων αγοραστών.

Για αγοραστές εκτός ΕΕ κατατέθηκαν πωλητήρια έγγραφα για 4.173 ακίνητα, τα οποία αφορούν συνολικά 5.443 αγοραστές. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των ακινήτων αυξήθηκε κατά 19,7% και ο αριθμός των προσώπων από τρίτες χώρες που κατέθεσαν πωλητήρια έγγραφα κατά 17,8%.

Πηγή: ΚΥΠΕ