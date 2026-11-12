Έφυγε από τη ζωή στα 64 του ο δημοσιογράφος Ανδρέας Γρηγορίου

Ο Ανδρέας Γρηγορίου υπηρέτησε επί σειρά ετών τη δημοσιογραφία, παραμένοντας σταθερά στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και έχοντας έντονη παρουσία στον τοπικό Τύπο.

Το όνομά του συνδέθηκε ιδιαίτερα με τις «Επιλογές της Πάφου» και τη «Ρήξη», μέσα από τις οποίες άσκησε τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα και έδωσε το δικό του στίγμα στην ενημέρωση της Πάφου,αλλά ξαι το Radio Cosmos.

Παράλληλα, εργάστηκε και στον ηλεκτρονικό Τύπο της επαρχίας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και μεταφέροντας την επικαιρότητα στους πολίτες.

Η παρουσία του χαρακτηρίστηκε από μαχητικότητα, επιμονή και προσήλωση στη δημοσιογραφική αποστολή.

Για συναδέλφους και ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, ο Ανδρέας Γρηγορίου αποτέλεσε μια ξεχωριστή παρουσία στον χώρο της παφίτικης δημοσιογραφίας.

Η απώλειά του, σε μια τόσο νεαρή ηλικία, αφήνει ένα σημαντικό κενό στον τοπικό δημοσιογραφικό κόσμο.

Η δημοσιογραφική οικογένεια της Πάφου αποχαιρετά έναν δικό της άνθρωπο, που για χρόνια έδωσε τη δική του μάχη για την ενημέρωση.