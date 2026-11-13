Δημοσκοπήσεις και «πρόωροι» θριαμβευτές

Είναι επίσης γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν πάντα την εικόνα της δεδομένης στιγμής και δεν έχουν σταθερή και διαχρονική αξία, αφού οι συνθήκες μεταβάλλονται, τα δεδομένα αλλάζουν και μαζί με αυτά αλλάζει και αναπροσαρμόζεται και η άποψη της κοινής γνώμης.

Αυτό είναι κανόνας, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για πολιτικές ή προεκλογικές δημοσκοπήσεις, όπως αυτές που αρχίζουν δειλά-δειλά να εμφανίζονται σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Μία όμως πολιτική ή προεκλογική δημοσκόπηση είναι σοβαρή, αξιόπιστη και μπορεί να θεωρηθεί «μετρήσιμη» όταν τίθενται ενώπιον των συνεντευξιαζόμενων πραγματικά δεδομένα και όχι θεωρητικά ή υποθετικά σενάρια.

Μέχρι τις Προεδρικές του 2028 μάς χωρίζουν 15 ολόκληροι μήνες. Το παζλ των υποψηφίων δεν έχει ακόμη στηθεί, όπως δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί οι κομματικές και άλλες συμμαχίες και συνεργασίες που θα στηρίξουν την κάθε υποψηφιότητα και είναι εκείνες που θα κρίνουν τελικά την τύχη κάθε υποψηφίου και στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο.

Ο τελικός αριθμός των υποψηφίων στον πρώτο γύρο και κυρίως το ποιοι θα είναι αυτοί είναι εκείνο που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό ποιοι δύο θα περάσουν στον καθοριστικό δεύτερο γύρο και θα δώσουν την τελική μάχη για την Προεδρία.

Ο δρόμος μέχρι την κάλπη είναι μακρύς και οι πολίτες δεν έχουν ακόμη ενώπιόν τους, για να κρίνουν και να ζυγίσουν, ούτε πρόσωπα ούτε προγράμματα ούτε συνεργασίες ούτε τίποτα. Όταν θα έχουν μπροστά τους αυτά τα δεδομένα, όταν διαμορφωθεί πλήρως και οριστικά το εκλογικό σκηνικό, τότε θα μπορούν να αποφασίσουν με βάση αυτά αλλά και με βάση την αξιοπιστία του κάθε υποψηφίου, σε ποιον θα δώσουν την ψήφο τους και σε ποιον θα εμπιστευτούν τις τύχες του τόπου για την επόμενη πενταετία.

Χωρίς να υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυτά τα δεδομένα και σε τόση μεγάλη χρονική απόσταση από τη μέρα διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών, είναι λανθασμένο και οπωσδήποτε μη αντικειμενικό το οποιοδήποτε συμπέρασμα για την κατάληξη της εκλογικής έκβασης.

Όσοι σπεύδουν από τώρα να «χρίσουν» κάποιους ακλόνητα φαβορί όχι μόνο βιάστηκαν πολύ αλλά και κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για προσπάθεια ποδηγέτησης της κοινής γνώμης και απόπειρα καλλιέργειας περιρρέουσας ατμόσφαιρας.