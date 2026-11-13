Στην Πάφο δύο διακεκριμένες μουσικοί για μια ξεχωριστή βραδιά κλασικής μουσικής

Η συναυλία θα αρχίσει στις 19:00 και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Στη σκηνή θα συναντηθούν η βιολονίστρια Θεοδώρα Παπανικολάου και η πιανίστρια Ελλάδα-Αγγελίνα Παύλου, παρουσιάζοντας έργα των Johannes Brahms και Karol Szymanowski.

Το πρόγραμμα συνδυάζει τον έντονο λυρισμό και τη συναισθηματική δύναμη του Ρομαντισμού με τις ιδιαίτερες αρμονικές και ηχοχρωματικές αναζητήσεις του 20ού αιώνα, αναδεικνύοντας τον πλούτο της μουσικής δωματίου.

Διεθνής πορεία για τη Θεοδώρα Παπανικολάου.

Η Θεοδώρα Παπανικολάου έχει αναπτύξει σημαντική διεθνή καλλιτεχνική δραστηριότητα ως βιολονίστρια και από το 2026 είναι μέλος των Α΄ βιολιών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως σολίστ και ερμηνεύτρια μουσικής δωματίου, με εμφανίσεις στην Ευρώπη και την Αμερική.

Στην πορεία της έχει συνεργαστεί με ορχήστρες όπως η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, η Gustav Mahler Jugendorchester, η Neue Philharmonie München και η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς περιοδείες και έχει εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες συναυλιών, μεταξύ άλλων στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, το Concertgebouw του Άμστερνταμ, το Musikverein της Βιέννης, την Elbphilharmonie του Αμβούργου και τη Σκάλα του Μιλάνου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών του Γκρατς, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη Μουσική Παιδαγωγική από το European University of Cyprus. Είναι επίσης απόφοιτη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος Διπλώματος Βιολιού από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, το οποίο απέκτησε με Βραβείο και Αριστεία.

Με διεθνείς εμφανίσεις η Ελλάδα-Αγγελίνα Παύλου

Η Ελλάδα-Αγγελίνα Παύλου είναι Ελληνίδα πιανίστρια με έδρα την Ελβετία, όπου διδάσκει στη Μουσική Σχολή Viamala. Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα εκτείνεται στο σολιστικό ρεπερτόριο, τη μουσική δωματίου και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους και φεστιβάλ σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ άλλων στο Bösendorfer Salon της Musikverein στη Βιέννη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Bridgewater Hall του Μάντσεστερ, στο Maison Heinrich Heine του Παρισιού και στο Teatro di Marcello της Ρώμης. Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται συνεργασίες με καλλιτέχνες και συνθέτες, πρώτες εκτελέσεις και ηχογραφήσεις νέων έργων, ενώ έχει συμπράξει και σε σχήματα μουσικής δωματίου. Σπούδασε στο Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance του Λονδίνου και στο Royal Northern College of Music του Μάντσεστερ, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στην ερμηνεία πιάνου και Artist Diploma, αμφότερα με διάκριση. Έχει υπάρξει υπότροφος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Royal Northern College of Music. Μεταξύ των διακρίσεών της περιλαμβάνονται το Β΄ Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Gubitosi το 2025, το Α΄ Βραβείο στο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Κοζάνης το 2014 και το Γ΄ Βραβείο στον διαγωνισμό του Philadelphia International Music Festival.

Η συναυλία

Η συναυλία «MYTHES EN MUSIQUE | VIOLIN & PIANO» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα με έργα των Johannes Brahms και Karol Szymanowski, σε μια μουσική συνάντηση δύο καλλιτέχνιδων με σημαντική παρουσία εντός και εκτός Ελλάδας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Πάφου, στο πλαίσιο του Κύκλου Συναυλιών Κλασικής Μουσικής, με χορηγό φιλοξενίας το Leonardo Plaza Cypria Maris Beach Hotel & Spa. Πληροφορίες: 26932014 | 96360181