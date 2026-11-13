Νέος πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου ο Χαράλαμπος Παπαντωνίου

Η εκλογή του κ. Παπαντωνίου αφορά τη νέα τριετή θητεία, από το 2026 έως το 2029, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου για το ΕΒΕ Πάφου.

Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε και τους πέντε αντιπροέδρους, καθώς και τον νέο Επίτιμο Γραμματέα. Συγκεκριμένα, τις θέσεις των αντιπροέδρων αναλαμβάνουν Μιχάλης Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας,Νίκος Λαούρης, Αντιπρόεδρος Εμπορίου Νίκος Κούβαρος Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Αγαθόκλης Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρος Τουρισμού, Λευτέρης Αριστοδήμου, Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών, και ν έος Επίτιμος Γραμματέας του ΕΒΕ Πάφου εξελέγη ο Στέφανος Στεφάνου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η νέα ηγεσία αναλαμβάνει τα καθήκοντά της με στόχο τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση του έργου του Επιμελητηρίου, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της οικονομικής και αναπτυξιακής προοπτικής της επαρχίας Πάφου.

Η εκλογή του κ. Παπαντωνίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΒΕ Πάφου, το οποίο προβλέπει την εκλογή του Προέδρου, των πέντε Αντιπροέδρων και του Επίτιμου Γραμματέα μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη σύγκληση της εκλογικής Συνέλευσης.

Με την ανάληψη της προεδρίας από τον Χαράλαμπο Παπαντωνίου ολοκληρώνεται παράλληλα η θητεία του Γιώργου Μάη, ο οποίος βρισκόταν στην προεδρία του ΕΒΕ Πάφου από το 2020 έως το 2026.

Το Επιμελητήριο εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον απερχόμενο πρόεδρο για την προσφορά, τη συνεργασία και τη συμβολή του στην προώθηση των στόχων και των επιδιώξεων του ΕΒΕ Πάφου κατά τη διάρκεια της εξαετούς θητείας του.