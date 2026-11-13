Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι θα μεταβεί την επόμενη εβδομάδα για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν, στο πρώτο της επίσημο ταξίδι στην Κίνα αφότου ανέλαβε το αξίωμα, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνησή της.
Ιαπωνία: Πρώτη επίσημη επίσκεψη της Τακαΐτσι στην Κίνα από την ανάληψη της πρωθυπουργίας
Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι αναμένεται να μεταβεί στις Φιλιππίνες και στην Κίνα από τη 16η ως τη 19η Νοεμβρίου για να συμμετάσχει στις συναντήσεις της συνόδου του ASEAN και στη σύνοδο της APEC», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της κυβέρνησής της Μασάναο Οζάκι.
Η επίσκεψη προγραμματίζεται με φόντο την όξυνση των εντάσεων ανάμεσα στις δυο μεγάλες οικονομικές δυνάμεις της Ασίας αφότου ανέλαβε η κ. Τακαΐτσι, ειδικά μετά τη δήλωσή της πως το Τόκιο θα μπορούσε να επέμβει σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης εναντίον της Ταϊβάν, νήσου που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία.
Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι αναμένεται να μεταβεί στις Φιλιππίνες και στην Κίνα από τη 16η ως τη 19η Νοεμβρίου για να συμμετάσχει στις συναντήσεις της συνόδου του ASEAN και στη σύνοδο της APEC», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της κυβέρνησής της Μασάναο Οζάκι.
Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψης της κ. Τακαΐτσι αφότου η εθνικίστρια πολιτικός της δεξιάς ανέλαβε τα καθήκοντά της, πριν από έναν χρόνο και πλέον, τον Οκτώβριο του 2025.
Στη σύνοδο της APEC, η πρωθυπουργός θα θίξει ζητήματα όπως «το εμπόριο, οι επενδύσεις, η περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση, η οικονομική και ενεργειακή ανθεκτικότητα, η ψηφιακή οικονομία» και «θα παρουσιάσει τις θέσεις της Ιαπωνίας για τα ζητήματα αυτά», ανέφερε ο κ. Οζάκι.
Στη Μανίλα, θα συμμετάσχει σε σύνοδο του συνδέσμου κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), περιφερειακού οργανισμού με 11 κράτη μέλη.
Ο κ. Οζάκι σημείωσε ακόμη ότι βρίσκεται στο στάδιο της οργάνωσής της σύνοδος της Quad, ης τετραμερούς συμμαχίας της Αυστραλίας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, στο περιθώριο της συνόδου του ASEAN.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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