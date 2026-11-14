Ρεκόρ συμμετοχών στον Μαραθώνιο Λάρνακας: Πάνω από 14.000 δρομείς από 85 χώρες – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη

Παράλληλα, η διοργάνωση του μαραθωνίου έχει θετικό αντίκτυπο στην ξενοδοχειακή βιομηχανία της πόλης και στην τοπική οικονομία ευρύτερα, αφού είναι χιλιάδες οι αθλητές και οι επισκέπτες που καταφθάνουν αυτές τις μέρες στη Λάρνακα. Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί τη διεύρυνση της συνεργασίας με τα Radisson Hotels που λειτουργούν στη Λάρνακα, με την προσθήκη και του Radisson Beach Resort δίπλα στο Radisson Blu Hotel, ενώ περιλαμβάνει και μία ανανεωμένη μαραθώνια διαδρομή, η οποία θα είναι πιο επίπεδη και περισσότερο παραθαλάσσια, αναδεικνύοντας την ακτογραμμή και τα χαρακτηριστικά σημεία της πόλης.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τον κλασικό μαραθώνιο των 42 χιλιομέτρων, τον ημιμαραθώνιο των 20 χιλιομέτρων, τον αγώνα δρόμου 10 χλμ., τον ατομικό και εταιρικό αγώνα 5 χλμ., καθώς και τον παιδικό αγώνα McDonald’s™ Kids Race ενός χλμ., δίνοντας την ευκαιρία σε δρομείς κάθε ηλικίας και επιπέδου να συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει λίγα λεπτά πριν από τις 7 το πρωί με την εκκίνηση του κλασικού μαραθωνίου και θα ολοκληρωθεί με τον παιδικό αγώνα. Τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού θα είναι στο παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων (δημαρχείο, πλατεία Ευρώπης). Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η άφιξη στη Λάρνακα, χθες το απόγευμα, του αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Η υποδοχή της φλόγας έγινε στον ιδιωτικό τερματικό σταθμό επισήμων της Skylink Services στο παλιό αεροδρόμιο και ακολούθησε λαμπαδηδρομία, η οποία κατέληξε στο θεατράκι των Φοινικούδων, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή αφής της φλόγας. Ο Radisson Hotels Larnaka Marathon συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα και την κοινωνική προσφορά. Γι’ αυτό και VIP Athlete Ambassador της φετινής διοργάνωσης είναι η πρωταθλήτρια ξιφασκίας με αμαξίδιο Κέλλυ Λουφάκη, ενώ θα φιλοξενηθεί και η ομάδα Stoiximan Wheels of Change, σε συνεργασία με την AbleBook και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Υπάρχω». Στο πλευρό της ομάδας θα βρεθεί ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής της ενόργανης γυμναστικής Λευτέρης Πετρούνιας.

Παράλληλα, η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Συνδέσμου «Μωρά-Θαύματα» και συνεχίζει τις δράσεις της για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από το πρόγραμμα Green Strides, με χορηγό βιωσιμότητας την Bioland Energy Group. Το κέντρο εγγραφών θα λειτουργεί και σήμερα Σάββατο, 14 Νοεμβρίου (μέχρι τις 6 το απόγευμα), στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας. Για την ασφάλεια των αθλητών, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, από τις 6 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκοπές δρόμων σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Λάρνακας. Παράλληλα, θα διατίθενται οκτώ οργανωμένοι χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων και των επισκεπτών.