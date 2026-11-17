Η δράση διοργανώθηκε σε συνδιοργάνωση του Πολυδύναμου Κέντρου Τρίτης Ηλικίας «Η Ελεούσα του Κύκκου» και της Κοινωνικής Λειτουργού της Γειτονιάς του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς και Συμπλέγματος Α΄, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μοιραστούν στιγμές δημιουργίας, επικοινωνίας και χαράς.

Μέσα από τις βιωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες αναδείχθηκε έμπρακτα η σημασία του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, αλλά και η ανάγκη για ουσιαστική επαφή και στήριξη των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας.

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την Κοινωνική Λειτουργό, τη Διευθύντρια και το προσωπικό του Πολυδύναμου Κέντρου, καθώς και προς όλες τις εθελόντριες και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της δράσης και χάρισαν όμορφες στιγμές και χαμόγελα στους συμμετέχοντες.

Η 33η Εβδομάδα Εθελοντισμού υπενθυμίζει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο ότι η προσφορά δεν μετριέται μόνο σε πράξεις, αλλά κυρίως σε χρόνο, ενδιαφέρον, αγάπη και ανθρώπινη παρουσία.

Γιατί η μεγαλύτερη προσφορά είναι να είμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας και να μοιραζόμαστε μαζί τους όμορφες στιγμές,καταλήγει σχετική ανακοίνωση του Δ.Πόλης Χρυσοχούς.