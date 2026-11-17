Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6,στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», με την Άντρη Δανιήλ, η κ. Ανδρονίκου ξεκαθάρισε ότι η δημιουργία μιας δομής φιλοξενίας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας δεν μπορεί να αποτελεί από μόνη της επιχείρημα για την παράκαμψη των διαδικασιών νομιμότητας.

Όπως εξήγησε, το βασικό ερώτημα δεν είναι εάν υπάρχει ανάγκη για ακόμη έναν χώρο φιλοξενίας, αλλά κατά πόσο ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να προσφέρει πραγματική προστασία στις γυναίκες και τα παιδιά που ενδέχεται να φιλοξενηθούν εκεί.

«Η τοποθεσία ενός καταφυγίου είναι παράμετρος ασφάλειας»

Η επιστημονική διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ υπογράμμισε ότι οι γυναίκες που εγκαταλείπουν ένα κακοποιητικό περιβάλλον συχνά αναγκάζονται να αφήσουν πίσω την εργασία, την κατοικία και την καθημερινότητά τους, ενώ τα παιδιά απομακρύνονται από το σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως ανέφερε, ο δράστης εξακολουθεί να αναζητά την οικογένεια και να διατυπώνει απειλές, επιχειρώντας να εντοπίσει τον χώρο όπου βρίσκεται.

Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι η τοποθεσία ενός καταφυγίου δεν αποτελεί απλώς κτηριακή ή πολεοδομική παράμετρο, αλλά ζήτημα ουσιαστικής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι η τοποθεσία στον Κάβο Γκρέκο έχει ήδη δημοσιοποιηθεί ευρέως μέσα από δημοσιεύματα και τηλεοπτικά ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με την ίδια, αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα διασφάλισης της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των προσώπων που ενδέχεται να φιλοξενηθούν εκεί.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν προδικάζει επιστημονικά πως ο συγκεκριμένος χώρος είναι ακατάλληλος, επιμένοντας ότι πρέπει να αξιολογηθεί βάσει των πραγματικών κριτηρίων ασφάλειας.

Ευθύνη και στο Συμβούλιο Παρεκκλίσεων

Η κ. Ανδρονίκου επισήμανε ότι η λειτουργία καταφυγίων προϋποθέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές, αξιολόγηση επικινδυνότητας, σχέδια ασφάλειας και ελεγχόμενη πρόσβαση.

Τόνισε επίσης ότι τα παιδιά δεν είναι απλώς συνοδοί των μητέρων τους, αλλά και τα ίδια θύματα βίας, με ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δομές φιλοξενίας πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση, εποπτεία και λογοδοσία από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, αναφερόμενη στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Απευθυνόμενη στο Συμβούλιο Παρεκκλίσεων, υπογράμμισε ότι έχει και το ίδιο ευθύνη να συνεκτιμήσει τις παραμέτρους προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

«Η επίκληση ενός κοινωνικού σκοπού δεν μπορεί ποτέ να υποκαθιστά τις διαδικασίες νομιμότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ξεκαθάρισε ότι κάθε πρωτοβουλία για τη δημιουργία δομών φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και παιδιών είναι ευπρόσδεκτη, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές και λειτουργεί μέσα στο προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο.

Ακούστε όλη την παρέμβαση της κας Ανδρονίκου στο ραφιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: