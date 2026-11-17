Η εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» εμπλουτίζεται με νέα έγγραφα και λειτουργίες, διευρύνοντας τις δυνατότητές της για Κύπριους πολίτες και αλλοδαπούς κατοίκους της Κύπρου, σύμφωνα με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
Έρχονται νέα έγγραφα και ειδοποιήσεις στην εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» - Ποιοι θα εξυπηρετούνται
Οι χρήστες μπορούν πλέον να προσθέτουν ταυτότητες ανήλικων παιδιών, ενώ οι αλλοδαποί κάτοικοι μπορούν να αποθηκεύουν και Έγγραφο Διαμονής Αλλοδαπού.
Οι Κύπριοι πολίτες μπορούν πλέον να προσθέτουν στην εφαρμογή τις κυπριακές ταυτότητες των ανήλικων παιδιών τους. Μέχρι τώρα μπορούσαν να αποθηκεύουν το δελτίο ταυτότητας, την άδεια οδήγησης, την κάρτα φιλάθλου και το ΜΟΤ.
Νέες δυνατότητες προσφέρονται και στους αλλοδαπούς κατοίκους της Κύπρου, είτε είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε υπήκοοι τρίτων χωρών. Στα έγγραφα που μπορούν να προσθέσουν περιλαμβάνεται πλέον το Έγγραφο Διαμονής Αλλοδαπού, καθώς και η κυπριακή ταυτότητα των ανήλικων παιδιών τους, εφόσον διαθέτουν.
Στην εφαρμογή έχει προστεθεί επίσης αυτόματη ειδοποίηση για τη λήξη εγγράφων. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες ενημερώνονται έγκαιρα ώστε να προγραμματίσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωσή τους. Αν έχει ήδη εκδοθεί νέο έγγραφο, μπορούν να αντικαταστήσουν άμεσα το ληγμένο ψηφιακό έγγραφο μέσα από την εφαρμογή.
«Η προσθήκη νέων εγγράφων και λειτουργιών αποτελεί μέρος της ευρύτερης, συνεχούς προσπάθειας για απλούστερες συναλλαγές με το κράτος και ψηφιακές υπηρεσίες με πρακτική αξία στην καθημερινότητα», αναφέρει το Υφυπουργείο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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