Σε δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, στις 20 Ιανουαρίου 2027, παραπέμφθηκε 43χρονος για τη δολοφονία της 61χρονης Όλγας Βασίλεβα, η οποία διαπράχθηκε στις 21 Οκτωβρίου στη Λεμεσό.
Γυναικοκτονία της Όλγας στη Λεμεσό: Παραπέμφθηκε στο Κακουργιοδικείο ο 43χρονος που παραδέχθηκε τη δολοφονία της
Ο 43χρονος παραπέμφθηκε σε δίκη στη Λεμεσό, η οποία ορίστηκε να αρχίσει στις 20 Ιανουαρίου 2027. Το δικαστήριο θα ανακοινώσει αύριο την απόφασή του για το αίτημα κράτησης.
Κατά τη διαδικασία παραπομπής, η κατηγορούσα Αρχή παρουσίασε το μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι αυτό καταδεικνύει από μόνο του την πιθανότητα καταδίκης. Ανέφερε, επίσης, ότι ο 43χρονος αντιμετωπίζει ένα από τα σοβαρότερα, αδικήματα του Ποινικού Κώδικα, αν όχι το σοβαρότερο.
Η κατηγορούσα Αρχή επικαλέστηκε ακόμη κίνδυνο φυγοδικίας, λόγω της απουσίας δεσμών του 43χρονου με την Κυπριακή Δημοκρατία, και ζήτησε να παραμείνει υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές έως την έναρξη της δίκης.
Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφασίσει αύριο επί του αιτήματος κράτησης και διέταξε να οδηγηθεί ο 43χρονος πίσω στα αστυνομικά κρατητήρια.
Ο 43χρονος παραδέχθηκε, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, τη δολοφονία της 61χρονης, με την οποία διατηρούσε δεσμό. Υπέδειξε, επίσης, λάκκο αποχέτευσης σε χωράφι στην περιοχή Σαϊττά, όπου είχε ρίξει τη σορό της.
Όπως είχε αναφερθεί στο δικαστήριο κατά την προηγούμενη διαδικασία για το αίτημα κράτησής του, ο 43χρονος φέρεται να ζητούσε επίμονα χρήματα από το θύμα, λέγοντας ότι έπρεπε να καταβάλει αποζημίωση 60 έως 70 χιλιάδων ευρώ για τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη. Η άρνηση της 61χρονης να του δώσει τα χρήματα φέρεται να προκάλεσε ένταση στη σχέση τους, ενώ ο ίδιος φέρεται να τη χτύπησε με σφυρί στο πρόσωπο και στο κεφάλι.
Ο 43χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, γυναικοκτονία και αρπαγή με σκοπό τον φόνο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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