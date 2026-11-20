Την ομόφωνη απόφασή του να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του νυν Γενικού Διευθυντή του ΡΙΚ ανακοίνωσε την Παρασκευή (20/11) το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος, επιλέγοντας να προχωρήσει σε διαδικασία προκήρυξης της θέσης και αξιολόγησης υποψηφίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πενταετές συμβόλαιο εργοδότησης του Γενικού Διευθυντή ολοκληρώνεται στις 13 Φεβρουαρίου 2027, γεγονός που οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εξετάσει το ζήτημα σε σειρά συνεδριάσεων, με στόχο την έγκαιρη λήψη αποφάσεων και την αποφυγή κενού στη διευθυντική ιεραρχία του ιδρύματος.

Όπως επισημαίνεται, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέτασαν τις διαθέσιμες επιλογές με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, αφού προηγουμένως έλαβαν τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις από τους νομικούς συμβούλους του ΡΙΚ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε ειδικότερα τη δυνατότητα ανανέωσης του συμβολαίου του νυν Γενικού Διευθυντή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3(1Α) του περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου του 1990.

Ωστόσο, αποφάσισε ομόφωνα να μην ασκήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα, επιλέγοντας τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης σύμφωνα με το άρθρο 3(1) της ίδιας νομοθεσίας.

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι να εξεταστεί αριθμός υποψηφίων και να επιλεγεί, κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης, το καταλληλότερο πρόσωπο για τις σημερινές ανάγκες του ΡΙΚ.

Δικαίωμα επαναδιεκδίκησης από τον νυν Γενικό Διευθυντή

Παρά την απόφαση για μη ανανέωση του συμβολαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίζει ότι ο νυν Γενικός Διευθυντής διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει εκ νέου τη θέση, επί ίσοις όροις με τους υπόλοιπους ενδιαφερομένους.

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία.

Καταλήγοντας, το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι συνεχίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης των εκκρεμοτήτων του ιδρύματος, σε συνεργασία με τη διεύθυνση και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, παραμένοντας προσηλωμένο στην αποστολή του ΡΙΚ ως δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.