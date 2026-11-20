Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ αποφάσισε ομόφωνα να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του νυν Γενικού Διευθυντή, το οποίο λήγει στις 13 Φεβρουαρίου 2027, προχωρώντας σε διαδικασία πλήρωσης της θέσης μέσω προκήρυξης.
ΡΙΚ: Ομόφωνο «όχι» στην ανανέωση του συμβολαίου του Θανάση Τσώκου – Προκηρύσσεται η θέση του Γενικού Διευθυντή
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ αποφάσισε ομόφωνα να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του νυν Γενικού Διευθυντή, προχωρώντας σε προκήρυξη της θέσης, την οποία θα μπορεί να διεκδικήσει και ο ίδιος.
Την ομόφωνη απόφασή του να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του νυν Γενικού Διευθυντή του ΡΙΚ ανακοίνωσε την Παρασκευή (20/11) το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος, επιλέγοντας να προχωρήσει σε διαδικασία προκήρυξης της θέσης και αξιολόγησης υποψηφίων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πενταετές συμβόλαιο εργοδότησης του Γενικού Διευθυντή ολοκληρώνεται στις 13 Φεβρουαρίου 2027, γεγονός που οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εξετάσει το ζήτημα σε σειρά συνεδριάσεων, με στόχο την έγκαιρη λήψη αποφάσεων και την αποφυγή κενού στη διευθυντική ιεραρχία του ιδρύματος.
Όπως επισημαίνεται, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέτασαν τις διαθέσιμες επιλογές με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, αφού προηγουμένως έλαβαν τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις από τους νομικούς συμβούλους του ΡΙΚ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε ειδικότερα τη δυνατότητα ανανέωσης του συμβολαίου του νυν Γενικού Διευθυντή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3(1Α) του περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου του 1990.
Ωστόσο, αποφάσισε ομόφωνα να μην ασκήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα, επιλέγοντας τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης σύμφωνα με το άρθρο 3(1) της ίδιας νομοθεσίας.
Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι να εξεταστεί αριθμός υποψηφίων και να επιλεγεί, κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης, το καταλληλότερο πρόσωπο για τις σημερινές ανάγκες του ΡΙΚ.
Δικαίωμα επαναδιεκδίκησης από τον νυν Γενικό Διευθυντή
Παρά την απόφαση για μη ανανέωση του συμβολαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίζει ότι ο νυν Γενικός Διευθυντής διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει εκ νέου τη θέση, επί ίσοις όροις με τους υπόλοιπους ενδιαφερομένους.
Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία.
Καταλήγοντας, το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι συνεχίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης των εκκρεμοτήτων του ιδρύματος, σε συνεργασία με τη διεύθυνση και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, παραμένοντας προσηλωμένο στην αποστολή του ΡΙΚ ως δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.